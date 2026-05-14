Потребителска организация: Хората очакват честни цени, а не война с пазара

Все повече българи започват деня си с едно и също усещане - че цените в магазина отново са скочили. За много семейства обикновеното пазаруване вече се е превърнало във внимателно пресмятане на всяка стотинка, а разликите между отделните магазини често изненадват дори най-внимателните купувачи. Именно на този фон от организацията „Активни потребители“ подготвят ново приложение, което ще показва цените и ще помага на хората да избират къде да пазаруват по-изгодно.

„Потребителят движи пазара“

Пред БНР Богомил Николов от „Активни потребители“ заяви, че основният фокус трябва да бъде върху овластяването на хората, а не върху прекомерния контрол. „Потребителят много повече влияе на пазара, отколкото си мислим. Държавата трябва да подпомогне информирания избор, който много съществено въздейства на пазара“, посочи той.

Според Николов пазарът не трябва да се разглежда като война, а като среда, в която най-важно е да има честна търговия без измами, манипулации и скрити практики. „Потребителят е най-големият двигател на пазара. Той решава днес откъде да си купи хляба. Ако овластим потребителите, ще свършим работата много по-ефективно“, смята той.

Подготвят приложение за цените

От „Активни потребители“ вече работят по специално приложение, което да показва цените на стоките и да помага на хората да сравняват офертите в различните магазини. Николов обясни, че организацията няма да иска финансиране или държавни щатове, а единственото условие е институциите да публикуват навреме актуалните данни. „Ще можем по този начин да натискаме пазара. Няма да искаме пари, няма да искаме щатни бройки, ще го направим сами“, каза той.

По думите му софтуерът вече е готов, но проектът изчаква, защото в момента информацията за цените често се публикува със закъснение. „Ще бъде нелепо, ако ви кажа да видите нашето приложение, а като го отворите, цените вътре вече да са стари“, обясни Николов.

Спорът за инфлацията остава

Според Богомил Николов в България все още няма ясен отговор какво точно движи инфлацията и това прави част от мерките неефективни. Той посочи, че различните страни обвиняват различни фактори - от еврото и липсата на производство до злоупотреби с ДДС и прекалено дълги вериги на доставки. „Искаме чрез мерки на щанда да решим въпроси, които не са от вчера“, коментира той.

Николов подчерта, че най-големият фактор за високите цени в момента са войните и международната нестабилност, а това не е нещо, което България може пряко да контролира.

По думите му държавата има инструменти за реакция, но ключовият въпрос е дали ще има достатъчно политическа воля те да бъдат използвани ефективно. „Другото важно нещо е да се скъсят веригите на доставки“, добави той.

