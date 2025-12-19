Горещи цифри срещу криза. Япония тушира инфлацията

През ноември потребителската инфлация в Япония се е забавила до 2,9 процента, сочат официални данни, цитирани от Си Ен Би Си. Въпреки това тя остава над целта от 2 процента на централната банка „Банк ъв Джапан“ за 44-и пореден месец, което продължава да подкрепя аргументите за повишаване на лихвените проценти.

Основната инфлация, която изключва пресните храни, остана стабилна на 3,0 процента, като се съвпада със средната прогноза на икономистите, анкетирани от Ройтерс. „Базовата“ инфлация, която изключва както храните, така и енергията, леко се понижи до 3,0 процента спрямо 3,1 процента месец по-рано.

Данните бяха публикувани в навечерието на решението на централната банка по паричната политика. По-късно „Банк ъв Джапан“ увеличи краткосрочния лихвен процент от 0,5 на 0,75 процента – първото повишение от януари насам. С този ход лихвите достигнаха най-високото си равнище от 1995 година.

Цените на ориза показват забавяне за шести пореден месец, като ръстът на годишна база е 37,1 процента. През май цените на ориза почти се удвоиха спрямо предходната година, отбелязвайки най-силния скок за последните пет десетилетия.

Според Шигето Нагаи от „Оксфорд икъномикс“ основната инфлация вероятно ще се стабилизира около 2 процента до средата на 2026 година. Той отбелязва, че натискът върху цените на храните, причинен от фактори на предлагането, постепенно ще отслабне, но предупреди за риска от нови шокове или отслабване на йената.

Анализатори подчертават, че централната банка трябва да действа предпазливо, тъй като по-високите лихви могат да натежат върху икономиката. Ревизираните данни за брутния вътрешен продукт показаха, че през третото тримесечие японската икономика се е свила с 0,6 процента на тримесечна база и с 2,3 процента на годишна база – по-силен спад от първоначално отчетения, съобщи novini.bg

