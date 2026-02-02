Бизнес

Експертите посочиха най-надеждните нови коли

Топ 10 модела

Експертите посочиха най-надеждните нови коли
Снимка: Freepik
02 фев 26 | 16:29
325
Агенция Стандарт

Експертите посочиха най-надеждните нови коли за покупка през 2026 г.

Резултатите бяха споделени в Motor1 въз основа на информация от специалистите на iSeeCars. Авторите анализираха различни съвременни автомобили, за да оценят статистиката и да направят списък с най-добрите. Моделите са бюджетни и надеждни машини, лидери по отношение на наличността.

Най-надеждните нови автомобили през 2026 г.:

  1. Honda Civic;

  2. Toyota Corolla;

  3. Mazda 3 хэтчбек;

  4. Volkswagen Jetta;

  5. Honda Accord;

  6. Subaru Impreza;

  7. Mitsubishi Outlander Sport;

  8. Hyundai Elantra;

  9. Mazda 3 седан;

  10. Honda CR-V.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Автомобили
Още от Бизнес
Коментирай