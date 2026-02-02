Експертите посочиха най-надеждните нови коли за покупка през 2026 г.

Резултатите бяха споделени в Motor1 въз основа на информация от специалистите на iSeeCars. Авторите анализираха различни съвременни автомобили, за да оценят статистиката и да направят списък с най-добрите. Моделите са бюджетни и надеждни машини, лидери по отношение на наличността.

Най-надеждните нови автомобили през 2026 г.:

Honda Civic; Toyota Corolla; Mazda 3 хэтчбек; Volkswagen Jetta; Honda Accord; Subaru Impreza; Mitsubishi Outlander Sport; Hyundai Elantra; Mazda 3 седан; Honda CR-V.

