Експертите посочиха най-надеждните нови коли за покупка през 2026 г.
Резултатите бяха споделени в Motor1 въз основа на информация от специалистите на iSeeCars. Авторите анализираха различни съвременни автомобили, за да оценят статистиката и да направят списък с най-добрите. Моделите са бюджетни и надеждни машини, лидери по отношение на наличността.
Най-надеждните нови автомобили през 2026 г.:
Honda Civic;
Toyota Corolla;
Mazda 3 хэтчбек;
Volkswagen Jetta;
Honda Accord;
Subaru Impreza;
Mitsubishi Outlander Sport;
Hyundai Elantra;
Mazda 3 седан;
Honda CR-V.
