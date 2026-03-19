Европейски гигант позлатява наша фирма, вдига цял град на върха

Един от най-разпознаваемите български производители на сладки изделия преминава в ръцете на международен играч. Европейската компания Valeo Foods Group обяви, че придобива 100 процента от „Престиж-96“, с което прави сериозна крачка към разширяване на влиянието си в региона. Сделката е част от агресивна стратегия за експанзия и вече предизвиква сериозен интерес в сектора.

Български лидер става част от международен гигант

„Валео Фуудс Груп“ съобщи, че е постигнала споразумение за придобиване на 100 процента от „Престиж-96“ АД. Сделката ще бъде финализирана след обичайните регулаторни одобрения в България, като финансовите параметри няма да бъдат публично разкрити.

Основаната през 1996 г. компания „Престиж“ е сред лидерите на българския пазар в категориите бисквити, вафли и мини кейкове, а продуктите й се продават в над 30 държави.

Част от стратегия за експанзия в Европа

Придобиването е пореден ход в стратегията на Valeo Foods за изкупуване на силни местни марки в Европа. Това е осмата сделка на групата от 2022 г. насам и още една стъпка към утвърждаването ѝ като водещ европейски производител на сладки изделия и снаксове.

Очаква се интеграцията на „Престиж“ да донесе значителна стратегическа стойност, включително разширяване на продуктовото портфолио и надграждане на съществуващите търговски партньорства.

Нови пазари и по-голям капацитет

Сделката отваря възможности за навлизане в нови категории и пазари, като се използва експортният потенциал на двете компании. Съвременната производствена база на „Престиж“, изградена със значителни инвестиции, ще увеличи капацитета и оперативната ефективност на групата.

„Престиж е изключителна компания с отлични марки, силна пазарна позиция и висококвалифициран екип. Съчетаването на експертизата на „Престиж“ с мащаба на мрежата на Valeo Foods открива значителни възможности за ускоряване на растежа“, заяви главният изпълнителен директор на групата Роналд Керс.

Той подчерта, че придобиването е „ясна инвестиция в дългосрочен и устойчив растеж“ и ще позволи предлагането на още повече продукти на европейските потребители.

„Престиж“ вижда нови хоризонти

От българската компания също оценяват сделката като възможност за развитие. „Присъединяването към Valeo Foods ни предоставя още по-силна платформа за надграждане на успеха. Виждаме огромен потенциал за развитие на бизнеса и навлизане на нови пазари“, заяви изпълнителният директор Дарина Стоянова.

Кои са двете компании

Valeo Foods Group е международен производител със седалище в Дъблин, с приходи от близо 2 млрд. евро и над 5500 служители в повече от 30 производствени обекта и офиси в Европа и Северна Америка. Компанията е собственост на инвестиционния гигант Bain Capital.

„Престиж“, със седалище във Велико Търново, е пазарен лидер у нас в своя сегмент и разполага със силно портфолио от марки като „Ная“, „Мираж“, „Траяна“, „Роден край“, „Хипер“, „Споко“ и „Prestige Wellness“. В компанията работят около 450 служители.

