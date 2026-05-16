Ранно пенсиониране? Кой плаща сметката

Законът позволява преждевременно оттегляне от работа, но намалението на парите често остава завинаги

Все повече хора поглеждат към ранното пенсиониране като към спасителен изход след десетилетия труд. Причината е елементарна - всяка година нужните възраст и стаж вървят нагоре, а за мнозина последните години до пенсия изглеждат най-тежки. Законът наистина дава възможности за по-ранно оттегляне, но те идват със строги условия, различни правила и често с по-малка пенсия.

Заслужен отдих по общия ред

Ранното пенсиониране звучи като желан финал на дълъг трудов живот. Човек приключва работа по-рано, получава пенсия и най-сетне разполага със собственото си време. В действителност обаче правилото е доста по-строго. Всеки българин има право да поиска ранно пенсиониране, но това не означава, че всеки може да получи пенсия в момента, в който реши да напусне работа. Най-важното условие е вече да е натрупан нужният осигурителен стаж по общия ред. Едва тогава човек може да се пенсионира до една година преди достигане на законовата възраст. За жените това означава да имат 36 години и 6 месеца осигурителен стаж и да са навършили 61 години и 2 месеца. За мъжете изискването е по-високо - 39 години и 6 месеца стаж и навършени 63 години и 7 месеца. Така ранната пенсия не е просто врата, която се отваря по желание, а възможност за хора, които вече са изпълнили почти всички условия за пенсиониране и им остава сравнително малко време до възрастта по общия ред.

Най-съществената подробност е финансовата. Пенсията, отпусната по-рано, се намалява с 0,4% за всеки месец, включително и непълен, който не достига до навършване на стандартната пенсионна възраст. Ако човек излезе една година по-рано, намалението се натрупва за всички тези месеци. То не е временна отстъпка, която изчезва след достигане на възрастта по общия ред, а остава за целия период на получаване на пенсията.

Затова ранното пенсиониране по общия ред често е лична сметка между време и пари. От едната страна стои желанието човек да спре работа по-рано, а от другата по-ниският размер на пенсията занапред. Това правило важи за хората от най-масовата трета категория труд, при които няма специални условия за професионален риск, тежест на труда или отделен пенсионен фонд.

Ролята на специфичната служба

При част от професиите правилата са различни, защото законът отчита особеностите на работата, риска, режима на служба и натоварването. Това са военнослужещите, служителите в Министерството на вътрешните работи, хората, работещи по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, както и служители в структури като Държавна агенция „Разузнаване“, Национална служба за охрана, ДАНС и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. В този кръг попадат още водолазите, определени държавни служители и някои категории следователи и младши следователи според конкретния им стаж и периода, в който е положен.

Тези хора се пенсионират по условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване. За тях законът гледа не само общия трудов път, а и действително прослуженото време в съответната система. Например от тази година те могат да се пенсионират при навършени 54 години и 2 месеца и общ стаж от 27 години, от които 18 години трябва да са действително прослужени като военнослужещи или на съответните длъжности. Това е съществена разлика спрямо общия ред, при който възрастта за пенсия е значително по-висока.

На пръв поглед този режим изглежда като привилегия, но той е обвързан с професии, при които натоварването, отговорността и ограниченията често са различни от тези в масовия трудов сектор. При военните, полицаите, пожарникарите и работилите в службите работата нерядко е свързана с режим на смени, физическа готовност, риск и специфична дисциплина. Затова законът отделя тези групи в самостоятелен ред за пенсиониране.

Особеното тук е, че ранното пенсиониране не се свежда само до желанието човек да напусне работа по-рано. То зависи от точния вид служба, от натрупания стаж на конкретната длъжност и от изпълнението на изискванията в закона. Така за едни професии ранната пенсия е изключение, за други е част от самата логика на системата.

Тежкият труд и професионалните фондове

Отделна група са хората, работили при условията на първа и втора категория труд. Това са професии, при които условията на работа се смятат за по-тежки, по-рискови или по-натоварващи. От 1 януари 2000 г. всички работещи в тези категории задължително се осигуряват и в професионален пенсионен фонд за ранно пенсиониране, независимо от възрастта си. Осигурителните вноски в тези фондове са изцяло за сметка на работодателя, което отличава този режим от обичайното осигуряване.

За първа категория труд условието е човек да е работил поне 10 години в такава обстановка. Необходимата възраст постепенно се повишава, като за 2024 г. тя е 50 години и 8 месеца за жените и 54 години и 2 месеца за мъжете. Освен това се изисква сбор от осигурителен стаж и възраст - 94 за жените и 100 за мъжете. При втора категория труд изискваният стаж е поне 15 години, а възрастта за 2024 г. е 55 години и 8 месеца за жените и 59 години и 2 месеца за мъжете, отново при нужния сбор от стаж и възраст.

Специални правила има и за хората, работили под земята, в тунелното и подземното минно строителство. Ако до 31 декември 2015 г. те имат 10 години осигурителен стаж при такива условия, могат да се пенсионират по-рано при сбор от възраст и стаж 90. За 2024 г. изискваната възраст е 48 години и 6 месеца за жените и 53 години и 5 месеца за мъжете. При прекратяване на трудовия договор поради закриване на предприятие или съкращаване на щата също има отделен ред, като за 2024 г. възрастта за мъже и жени е 46 години и 6 месеца.

От 1 януари 2016 г. осигурените в професионален пенсионен фонд могат да получават срочна пенсия за ранно оттегляне. При първа категория труд това става при поне 10 години стаж след 31 декември 1999 г. и възраст, която е с 10 години по-ниска от общата. При втора категория труд са нужни поне 15 години стаж и възраст с 5 години по-ниска от общата. Тази пенсия се изплаща до достигане на стандартната пенсионна възраст и не може да се получава едновременно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност. Размерът й зависи от натрупаните пари в индивидуалната партида, срока на получаване и техническия лихвен процент, използван от пенсионния фонд.

Учителите и техният стаж

Учителите също имат отделна врата към ранното пенсиониране, но при тях правилата са по-различни от тези за масовия случай. Те могат да се пенсионират до една година преди навършване на специалната пенсионна възраст за учители, ако вече са придобили необходимия учителски осигурителен стаж. За учителски се признава стажът, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения, както и стажът на директори и заместник-директори в такива институции.

За 2026 г. нужната възраст за пенсиониране на учителите е 59 години и 6 месеца за жените при 25 години и 8 месеца учителски стаж. За мъжете изискването е навършени 61 години и 9 месеца при 30 години и 8 месеца учителски стаж. Това показва, че и тук ранното пенсиониране не е свободен избор без условия, а възможност за хора, които вече са прекарали дълъг период в системата на образованието.

Най-важната разлика е в намалението на пенсията. При учителите то е 0,1% за всеки недостигащ месец, а не 0,4%, както е при общия ред. Освен това намалението не остава пожизнено. То важи само до достигане на специалната пенсионна възраст за учителите, а пенсията за този период се изплаща от Учителския пенсионен фонд към НОИ. Това прави режима по-благоприятен от масовото ранно пенсиониране.

Учителската пенсия е един от примерите как законът отчита спецификата на определена професия, без да я поставя в една и съща рамка с останалите категории труд. В този случай става дума за дълъг професионален път в училище, натрупан специален стаж и отделен фонд, от който се покрива по-ранното плащане. Така ранното пенсиониране при учителите стои между общия ред и специалните режими. Не е толкова тежко като цената при масовата ранна пенсия, но също изисква точна комбинация от възраст и стаж.

