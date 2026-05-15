Два зелени оскара получи Sofia Airport Center

Sofia Airport Center за пореден път попадна сред отличените в конкурса „Най-зелените компании в България 2026“, след като спечели два от т.нар. „зелени оскари“ за устойчиви проекти и модерни ESG решения. Бизнес комплексът край столичното летище беше награден в категориите „Зелен проект“ и „Строителство, Недвижими имоти, Фасилити мениджмънт“, като журито отличи както новата логистична база, така и модерното споделено работно пространство Flex-R Lounge.

Логистична база с умни технологии

Най-сериозното отличие за Sofia Airport Center дойде в категорията „Строителство, Недвижими имоти, Фасилити мениджмънт“, където проектът за новата логистична сграда B04 спечели първо място. Строителството на сградата започна през март 2026 година, а завършването й е планирано за февруари 2027 година.

Проектът залага на модерни и устойчиви технологии, сред които интелигентна система за управление на сградата, позволяваща детайлно следене на потреблението на енергия, вода и топлинна енергия в различните зони. Според журито именно комбинацията между висока ефективност и екологичен подход е превърнала проекта в един от най-силните примери за устойчиво индустриално строителство у нас.

„Нашият център е един от малкото, които съчетават паркова среда, логистика и офиси, и ние се стремим постоянно да надграждаме“, заяви при награждаването инж. Радослав Соколов, мениджър „Проекти“ в Sofia Airport Center.

Офис сред парк, езеро и зеленина

Втората награда дойде в категорията „Зелен проект“, където отличено беше споделеното работно пространство Flex-R Lounge в сграда A2. Пространството е изградено в стил Home Feeling и комбинира естествена светлина, зеленина и по-неформална офис атмосфера.

Flex-R Lounge разполага с 50 работни места и заседателна зала, а проектът е част от концепцията RE: SHARE CONCEPT на Sofia Airport Center. Целият комплекс е разположен сред близо 9000 квадратни метра озеленен парк с езеро, беседки, фитнес на открито и специални зони за отдих.

„Въпреки че няколко години не сме били на тази сцена, ние не сме спирали да работим“, коментира финансовият мениджър на Sofia Airport Center Димитър Евгениев. Той подчерта, че комплексът е първият бизнес парк в България със сертификат LEED Gold за устойчиво строителство.

Все по-голямо значение на ESG проектите

Конкурсът „Най-зелените компании в България“, организиран от b2b Media, вече 16 години отличава компании, институции и организации с активна политика в областта на устойчивото развитие и ESG стандартите. Тазгодишното издание постави специален акцент върху бизнесите, които успяват да съчетават икономическо развитие, модерна инфраструктура и дългосрочни екологични решения.

Сред основните критерии тази година бяха енергийната ефективност, устойчивото строителство, използването на иновативни технологии и създаването на по-добра градска среда. Именно в тази конкуренция Sofia Airport Center успя да се завърне сред отличените компании с два проекта, насочени към по-модерна и по-зелена работна среда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com