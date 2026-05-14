Тръмп смаян в Пекин! Какво му сложиха да яде

Официалната държавна вечеря в Дома на народните събрания в Пекин се превърна в истинска арена на кулинарна дипломация.

Домакинът Си Дзинпин посрещна американския президент Доналд Тръмп с пищно и внимателно балансирано меню, което съчетаваше традиционни китайски съставки с международни вкусове.

Целта на пекинските топ готвачи беше ясна – да предложат ястия, които хем да представят местната култура, хем да се харесат на Тръмп, който е известен с консервативните си предпочитания към американската бърза храна (бургери, добре изпечени стекове, пържени картофки и салата „Цезар“).

Кралското посрещане включваше маси, отрупани с позлатени прибори (вилици, ножове и традиционни клечки), изискани винени чаши и прецизна декорация.

Кралското посрещане включваше маси, отрупани с позлатени прибори (вилици, ножове и традиционни клечки), изискани винени чаши и прецизна декорация..

Гостите на банкета се насладиха на:

Предястия и основни: Омар в доматена супа, печено патешко по пекински, хрупкави телешки ребра, бавно готвена сьомга в горчичен сос, задушени сезонни зеленчуци и пържени свински банички (pan-fried pork bun).

Специален акцент: Тестено изделие, описано в менюто като „сладкиш с форма на раковина от тромпет“.

Десерт: Италианско тирамису, пресни плодове и сладолед.

Пътят на кулинарния компромис: Как светът угажда на Тръмп

Пекин далеч не е единствената столица, която променя протокола си заради американския лидер. По време на азиатската му обиколка през изминалата година няколко държави направиха сериозни жестове:

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com