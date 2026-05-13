Най-големият небостъргач в Австралия няма да е на Тръмп

Небостъргачът на фамилия Тръмп - Trump Tower, който трябваше да е най-високата сграда в Австралия, няма да се строи.

Проектът за около 1,1 милиарда долара в Голд Коуст, източна Австралия, беше прекратен три месеца след старта поради провал от австралийски строител.

Това обяви представител на Trump Organization.

"След месеци преговори и празни обещания по проекта компанията Altus Property Group не успя да изпълни най-основните финансови задължения, пише австралийският вестник The Sydney Morning Herald, цитирайки представителя на Тръмп.

Австралийската компания пък се оправда, че поради войната в Иран и "други събития" марката Тръмп в Австралия била станала „токсична“.

Говорителката на Trump Organisation обаче се изсмя на обяснението и обяви, че опитите да се "прехвърли вината за прекратяването на споразумението върху определени световни събития" са "трик за отвличане на вниманието от собствени грешки и провали, свързани с нарушаване на основни параметри в споразумението."

Тя подчерта, че Trump Organisation не се отказва от възможността да стартира други проекти в Австралия.

Строителството на грандиозния 91-етажен небостъргач Trump Tower беше оповестен от Ерик Тръмп, син на американския президент, през февруари. Няколко месеца по-късно строителството се забави, а междувременно тръгна и петиция от местни жители с искане за закриване на проекта.

