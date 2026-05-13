Светът полудя по обувките на папата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Светът полудя по обувките на папа Лъв XIV. Снимка на Светия отец , носещ чифт маратонки Nike с одеждите си, обиколи планетата и породи куп коментари. Кадърът е от трейлъра на документален филм, който скоро ще бъде пуснат по екраните. "Леоне а Рома" описва живота на папа Лъв в Рим, преди да бъде назначен за глава на църквата, пише dnes.bg.

В продуцирания от Ватикана трейлър папа Лъв е облечен в одеждите си за литургия, но на краката си носи чифт бели маратонки Nike с привличащо вниманието черно Swoosh лого. Но това не са просто някакви маратонки Nike. Обувките, които можете да видите под одеждите на папата 50 секунди след началото на трейлъра, са вече спрени от производство през 1970 г. и никой вече не може да ги купи. Какъв папски трик.

Както любителите на маратонките, така и случайните наблюдатели не можеха да се наситят от контраста между древната църковна традиция и съвременния американски стил.

В Reddit и X шегите се разразиха бързо. Един потребител се пошегува:

"Дяволът носи Prada, но Папата носи Nike."

Друг се пошегува, че Ватикана официално е навлязъл в своята "ера на уличното облекло", докато някои се чудеха дали скоро ще видим лимитирана версия на "Air Leo".

