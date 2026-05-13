Стар чорап! Бърз трик за почистване на щори

Почистването на щорите често се оказва по-трудна задача, отколкото почистването на прозорците. Причината за това е специфичната им форма, която затруднява отстраняването на насъбралия се прах с помощта на едно движение. Но въпреки това има бърз и лесен начин за почистване на щорите.

Как да почистите щорите, без да ги сваляте – лесен трик

Почистването на труднодостъпни места като щори може да бъде досадна задача, но Грейс Мисере от компанията за чорапи Bare Kind споделя лайфхак за почистване на щори, без да ги сваляте. Тя е на мнение, че старите чорапи са много ефективни в улавянето на прах и предотвратяването на разпространението му. Експертът препоръчва просто да сложите един чорап на ръката си и да го използвате като ръкавица за прах. Според нея, този артикул е идеален за почистване на труднодостъпни места като щори, первази и много други.

Микере посочва няколко причини, поради които чорапите са най-добрият начин за почистване на щори, без да се свалят. Тя обяснява, че прахът полепва по повърхностите, защото статичното електричество често се натрупва върху материали като дърво и пластмаса. Щорите, первазите и дори дървените подове са особено податливи на прах, защото са разположени близо до прозорци или на ниски повърхности, където прахът естествено се утаява.

Триенето на тези повърхности със стар чорап генерира малък статичен заряд, който привлича натрупалия сее прах. Това също така намалява по-нататъшното натрупване на статично електричество върху тези повърхности, като помага на праха да се задържи по-дълго върху повърхността и поддържа дома ви по-чист.

Най-добре е да използвате чорапи с мъх, тъй като прахът е по-вероятно да се залепи за синтетичните влакна, които генерират повече статично електричество.

В противен случай спазвайте следното правило: просто сложете чорап на ръката си, леко го намокрете с вода, за да помогнете на праха да полепне по плата, и с негова помощ избършете замърсените места. Ако трябва да премахнете мазнини, можете също да добавите капка препарат за миене на съдове към чорапа и първо да почистите щорите с него, след което отново с чист чорап, напоен с вода. Накрая почистете чорапа над кошчето за боклук, за да отстраните всички отпадъци, и след това го изперете в пералня. Експертът е на мнение, че приложението на този метод веднъж седмично е достатъчно, за да предотвратите натрупването на прах върху щорите в дома ви.

