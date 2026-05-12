Ейса иска ръката на Гришо

Изкусителната мексиканска актриса Ейса Гонсалес направи откровени признания за връзката си с най-добрия български тенисист Григор Димитров. Нещо повече. В ефир хубавицата си призна, че иска брак с нашия Гришо. По време на гостуването си в популярното американско телевизионно шоу „Днес с Джена и Шейнел“ (Today with Hoda & Jenna), 36-годишната звезда разкри, че неин колега от шоубизнеса е изиграл ролята на Купидон в техните отношения, и официално заговори за потенциална сватба.

Ева Лонгория – холивудският Купидон

На директен въпрос от водещата Шейнел Джоунс дали звездата от „Отчаяни съпруги“ Ева Лонгория е човекът, който ги е свързал, Ейса ентусиазирано потвърди новината. В разговора се включи и другата водеща, Джена Буш Хейгър, която се пошегува, че Лонгория вероятно е решила да запознае двамата най-красиви хора на планетата.

„Тя е нашият Купидон“, сподели с усмивка Ейса Гонсалес. Актрисата допълни, че Лонгория е толкова развълнувана от връзката им, че постоянно повтаря как ще бъде на първия ред на бъдещата им сватба. „Аз ѝ отговарям: не се тревожи, ти ще бъдеш инициаторът. Тя е прекрасна, най-добрата“, разказа мексиканската изкусителка.

Връзката между Григор Димитров и Ева Лонгория има своята предистория – българският тенисист беше сред специалните гости на пищния 50-и рожден ден на актрисата, който се проведе през март 2025 година в Маями. По-късно, в началото на май, Ейса Гонсалес се появи в ложите на турнира от сериите „Мастърс“ в Мадрид именно в компанията на Лонгория, за да гледа за първи път Гришо на живо на корта.

Гришо като перфектният партньор в тежък медицински момент

Извън романтичния блясък, Ейса Гонсалес изрази огромната си и дълбока благодарност към Димитров за начина, по който се грижи за нея в личен план. Актрисата разкри, че страда от ендометриоза и аденомиоза – болезнени репродуктивни състояния, с които се бори от дълго време. Българинът се е оказал изключителна упора за нея по време на тежките медицински процедури по замразяване на яйцеклетки.

„Той лично се обажда на моя гинеколог, за да се информира за състоянието ми. Дойде с мен, когато трябваше да замразя яйцеклетките си“, разказа емоционално хубавицата пред американската аудитория.

По думите ѝ, през целия този труден и силно емоционален етап тенисистът я е държал за ръка и постоянно е търсил начини да бъде максимално полезен и да разбере по-добре през какво преминава тя. „Той е толкова сладък. Винаги ме подкрепя и е много ентусиазиран. В момента е на турнир, затова не може да бъде тук с мен в студиото, но съм му изключително благодарна“, завърши изповедта си Ейса.

