Гришо проговори след колапса

Най-добрият български тенисист Григор Димитров даде първото си голямо интервю, след като за пръв път от дълги години изпадна от топ 100 на световната ранглиста. Пред медията „Больше“ в Мадрид българинът демонстрира характерната си откровеност, признавайки, че се намира в изключително предизвикателен етап от своята кариера, предава Gong.

„Нямам намерение да ви лъжа колко невероятно се чувствам и да скрия истината от вас. Това никога не е било в моя стил и признавам, че досега завръщането ми на корта оказва негативен ефект върху мен във физически и психологически план. Същевременно животът не е само тенис. Не бива да прибързваме с нищо, защото някои неща са неизбежни и ще се случат на ранен или по-късен етап. Понякога нещата се случват в най-неочаквания възможен момент и моята кариера винаги е била пример затова. Благодарен съм за всички невероятни моменти и опитвам да се наслаждавам на процеса, тъй като вече причините да се състезавам са различни. Нямам какво да доказвам на никого, ако изключим себе си. В момента това е най-голямото предизвикателство пред мен. Искам да си докажа, че мога да се върна на правилния път и отново да изпитам нужното вълнение на корта, тъй като тогава ще имам желанието да продължавам възможно най-дълго. Знам, че всеки един край е равносилен и на ново начало. Не искам да бъда прекалено суров със себе си и следвам своите инстинкти, но същевременно продължавам да се трудя здраво и да бъда възможно най-добрата версия на себе си, както на корта, така и извън него“, сподели откровено Димитров.

Българинът подчерта, че въпреки срива в класацията, гледа на ситуацията с различна перспектива и не се чувства притиснат от цифрите. „И какво толкова? Класирането е само една цифра. Никой не може да ми отнеме нищо от постигнатото. Със сигурност се намирам в един от най-трудните си периоди, но съм имал и доста по-тежки предизвикателства в живота си. Нещата са малко по-трудни, защото всички това се случва на толкова късен етап в кариерата ми и възстановяването е по-тежко. Истината, е че досега не съм имал толкова тежка контузия и за пръв път спирам за толкова месеци. Перспективата ми обаче е по-различна от тази на всички останали. Фокусът ми се промени и вече е в много по-различна посока, но нямам намерение да бягам от бъдещите предизвикателства пред мен. Може би нещата ще се подобрят, а може би не. Към момента просто се надявам, че ще остана здрав и оттам насетне ще дам най-доброто от себе си, за да постигна целите си“, добави той.

Григор не подмина и темата за настилката, като се съгласи донякъде с думите на Андрей Рубльов, че червените кортове изравняват възможностите. „Донякъде бих могъл да се съглася. Също така мога да кажа, че истинският тенис се играе на трева. Истината е някъде по средата. Израснал съм на тази настилка и знам колко трудно се играе върху нея. Червените кортове до голяма степен изравнява възможностите и всеки един състезател може да покаже най-доброто от себе си. Може да бъде много забавно, но и много изнервящо. Вие изберете точните думи, защото клеят покрива абсолютно всяко едно определение“, завърши амбициозно първата ни ракета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com