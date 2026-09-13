В европейска страна става страшно, отмениха хиляди полети
Закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения
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Закъсненията и нарушенията в графика продължават да създават сериозни затруднения
Само в рамките на следобеда бяха отменени около 200 полета
Настолната версия отказва достъп до профилите, докато приложението засега продължава да работи
Πpи cцeнapий нa cвpъxтъpceнe Сіtіgrоuр пpoгнoзиpa cpeднa цeнa oт 5350 дoлapa зa тoн пpeз 2027 г.
Робърт Кийосаки говори за сериозна финансова криза, която ще застигне и България
Българинът подчерта, че въпреки срива в класацията, гледа на ситуацията с различна перспектива
След седмата загуба в 9 мача
Ситуацията около най-добрия български тенисист става все по-критична
Най-добрият български тенисист се срина
До момента във Великобритания са регистрирани над 10 000 сигнала за проблеми
Спадът възлиза на близо 11 600 предложения
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Microsoft продължава да информира за състоянието на услугите
Приложения от дсветовен мащаб спряха
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Маратонки, якета, дънки и сака се трупаха в ръцете на пазаруващите
Проблеми имаше и у нас