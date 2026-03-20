Страховит удар за Гришо

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, ще се срине с 43 места в световната ранглиста. Нашето момче отпадна от Мастърса в Маями още в първия кръг, след като загуби от белгиеца Рафаел Колиньон с 6:7(3), 6:4, 6:7(6).

Гришо изпусна мач бол и впоследствие се срина.

Миналата година в Маями стигна до полуфинал, където отпадна от Новар Джокович и така си заработи 400 точки. Хасковлията не успя да ги защити и затова от следващия понеделник активът му сериозно ще се срине.

Хасковлията за последно имаше толкова ниска позиция в ранглистата през май 2012-а, преди 14 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com