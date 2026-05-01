Лиа Каратанчева на полуфинал в САЩ след обрат на двойки

Лиа Каратанчева се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Бонита Спрингс в САЩ с награден фонд 100 хиляди долара. Българката и американката Анна Роджърс, поставени под номер 2 в схемата, постигнаха обрат срещу Габриела Ли и Барбора Палицова с 1:6, 6:2, 10-6 за 80 минути.

След колебливо начало двете поеха контрола и наложиха темпото си във втората част. Успехът ги прати сред най-добрите четири в надпреварата.

В решителния шампионски тайбрек Каратанчева и Роджърс поведоха със замах с 8:3 и не изпуснаха инициативата до края. Те реализираха третия си мачбол и затвориха двубоя с увереност, показвайки по-добра концентрация в ключовите разигравания.

На полуфиналите българката и нейната партньорка ще се изправят срещу третите поставени Ингрид Нийл и Абигейл Ренчели. Срещата ще бъде директен сблъсък за място на финала и нов шанс за Каратанчева да се бори за трофея.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com