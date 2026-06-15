Атакуваха Цветанка Ризова със скандални думи

Журналистът и водещ на „Лице в лице“ Цветанка Ризова беше удостоена с голямата награда за телевизионна журналистика „Свети Влас“. За 16-а година в Свети Влас бяха връчени отличията на едни от най-утвърдените имена в българската журналистика.

Носителите на наградите бяха определени от жури с председател доц. Георги Лозанов и членове Копринка Червенкова, Стефан Димитров, Антоний Георгиев и проф. Боян Знеполски.

Във връзка с наградата Богомил Бонев излезе с пост. Според него цялата работа е действие на обществото на взаимното възхищението.

Ето какво гласи публикацията:

“Георги Лозанов наградил Цветанка Ризова с награда “Свети Влас”. Ти да видиш. А пък тя скромничи, че разчитала на наградата на зрителите. На кои зрители? На такива като Георги Лозанов.”

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