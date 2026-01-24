Соломон Паси послуша жена си! Извини се на Ризова

Соломон Паси послуша жена си Гергана и се извини публично на Цветанка Ризова, с която се държа грубо в ефира на "Лице в лице" в петък.

Паси използва личния си фейсбук профил, за да отправи извинението си.

В студиото на бТВ Паси неколкократно остро сряза Ризова и заплаши, че ще напусне студиото, ако му задавала въпроси. В началото на разговора пък с леден тон заяви, че му липсвала журналистката Мария Цънцарова.

"Предупредих човека от екипа ви, който ме покани, че ако ме прекъсвате по време на разговора си тръгвам", каза Паси. "Ами ще си тръгна, иначе имате там чаша вода, пийте, опитайте", заяви още той.

Светкавична критика към поведението на Паси дойде от не кого да е, а от собствената му съпруга Гергана Паси. Паси, която беше министър по европейските въпроси, написа във Фейсбук:

"С цялата ми обич и уважение към Соломон Паси, мисля, че тази вечер не беше уважителен към един български журналист и към една дама - Цветанка Ризова, и й дължи извинение".

От bTV излязоха с позиция, в която призоваха бившия вътрешен министър да се извини.

Ето и какво написа Соломон Паси в личния си фейсбук профил:

По повод вчерашното ми участие в БТВ (Лице в лице), което предизвика нетърсен и неочакван публичен интерес и отзвук.

••••••••••••••

Перифразирам третия американски президент:

“Между правителство без преса и преса без правителство, без колебание бих избрал второто.”

Затова съжалявам, ако неволно съм засегнал утвърдената ТВ водеща Цветанка Ризова. Тя съвсем невинно надцени скромния ми капацитет да отговарям едновременно на няколко въпроса. И в свое оправдание ще добавя, че свещената свобода на слово се простира едновременно върху журналиста и неговия събеседник.

