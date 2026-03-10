Кризата с горивата! ДПС с пакет от мерки за бизнеса (ОБЗОР)

Пакет от спешни мерки за транспортния бранш, който най-тежко страда в момента от блокирането на Ормузкия проток и кризата с горивата, внася ДПС в парламента. Така партията ще подкрепи компаниите, които търпят огромни щети в момента.

Внасяме мерките още сега, преди гледането на удължителния закон за бюджета, за да могат да бъдат отразени в него, заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало в отношение на парламентарната си група след изслушването на изпълнителната власт по темата. Дебатът в пленарна зала бе предизвикан от ПГ на ДПС-Ново начало.

Изслушването - поискано от ДПС

На въпросите да депутати отговаряха заместник-министърът на финансите Станимир Михайлов, директорът на Агенция "Митници" Георги Димов, председателят на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов и особеният търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" - АД Румен Спецов. Какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от кризата, бе основният въпрос, поставен от ДПС-Ново начало.

Свикахме този дебат, защото смятаме, че законодателната и изпълнителната власт трябва да действат изпреварващо на кризите. Не да гасим пожари, предизвикани от кризата, а да ги предотвратяваме, каза Цонев.

Транспортният бранш най-засегнат

Най-засегнат в момента транспортния бизнес. Там цените на горивата заемат много голям дял от производствените разходи. Предлагаме БАЕЗ да им даде държавни гаранции, за да се разсрочат лизинга си за 6 месеца напред, съобщи зам.-председателят на ДПС.

Ще внесем пакет от мерки и ще искаме да се отрази при второто четене на удължителния закон на бюджета, обобщи той.

Кризата в Ормузкия проток

20% от световните доставки логистично се транспортират през Ормузкия проток. Към днешна дата той остава блокиран, което води до безпрецедентен натиск върху пазарите, каза зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов.

Цените на суровия нефт бързо се покачват. Затова споделяйки притесненията на българските граждани и бизнес поискахме това изслушване, за да получим ясна информация как тази ситуация ще се отрази и върху крайните цени на нефтените продукти, посочи още Анастасов.

Още на 3 март има ясна информация, че около 80% от трафика в Ормузския проток е блокиран. Всички застрахователи са оттеглили покритието на техните продукти. Има 4 подпалени танкера.

Драмата с газа

Една от най-големите инсталации за втечняване на газ, която произвежда 77 милиона тона годишно - около 20% от глобалната доставка на втечнен природен газ, е спряла своята работа. Повторното й пускане отнема седмици, дори месец, посочи още Анастасов.

Същата инсталация доставя около 15% от втечнен природен газ за ЕС. В момента е трудно да се предвиди какви ще бъдат ефектите, петролът мина всякакви исторически и психологически нива, каза още зам.-председателят на ДПС.

Той припомни, че прогнозите в момента са петролът сорт Бренд да достигне 100-120 долара.

КЗК бие аларма, кабинетът се ослушва

Анастасов разкри, че още на 4 март КЗК е излязла с много ясни препоръки за механизми към изпълнителната власт, която обаче не е предприела действия. Има препоръки как могат да бъдат коригирани изкривявания на пазара, но те не са последвани.

Спешни мерки, иначе горивата повличат всичко

Представителите на служебния кабинет и на някои политически партии неглижираха този световен икономически проблем, каза зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Байрам Байрам, откравяйки въпрос към зам.-финансовия министър Станимир Михайлов за мерките, които предприема кабинета.

Цените на дизеловото гориво, най-търсеното, на едро от „Лукоил“, бяха 1,1 евро на литър, като на бензиностанциите дизеловото гориво се е продаваше на 1,26 евро. Сега цените на едро в „Лукойл“ са 1,37 евро, а в някои бензиностанции дизеловото гориво достига до 1,50 евро, което е близо 20-22% увеличение. При бензина също има повишение, което е много притеснително за гражданите и за бизнеса, подчерта Байрам. Научихме, че ще има някакви ценови компенсаторни механизми, искаме да знаем какви са те, каза депутатът.

Мерките трябва да бъдат незабавни, да не закъснеем, както беше при войната в Украйна и цените на горивата да повлияят върху ценообразуването на всички стои и услуги в страната. Ако закъснеем, повишението ще засегне всичко в България, предупреди Байрам.

Властта прави среща с бизнеса

Властта има готовност да събере транспортния бранш заради кризата с горивата, съобщи зам.-финансовия министър Станимир Михайлов в отговор на въпрос от зам.-председателя на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Халил Летифов.

Когато разчитаме на приходи от ДДС, трябва да имаме работеща икономика, категоричен бе Летифов. Имали ли сте разговор с браншовите организации на транспорта, защото там ще се породи ефекта на доминото и повишаването на цените ще удари хората, подчерта Халил Летифов.

Има ли конкретни разговори с бизнеса, има ли условия, поставени от тях, има ли начертан план и какво смятате да правите, попита още зам.-председателят на ДПС.

Компенсаторни мерки за транспортния бизнес вероятно ще бъдат третирани като държавна помощ. Преди да предприемем такава стъпка, трябва да я съгласуваме с ЕК, отговори зам.-министър Михайлов. Не съм провеждал среща с браншовите организации, не знам дали по линия на министерство на транспорта дали е имало такава, каза Станимир Михайлов.

Но увери: „Ще потърсим такива срещи и ще ги проведем“.

България има запаси от горива - бензин дизел и газ, за повече от 90 дни, съобщи Станимир Михайлов. Той предупреди, че цените на колонките неминуемо ще скочат, а причина за това е създалата се ситуация с нарушените доставки. Освен това акциз и ДДС за горивата няма да се намаляват.

Румен Спецов пък заяви, че суров петрол има осигурен за работа в рафинерията в Бургас до края на месец март.

За април пък предстои да се види дали търговците, с които "Лукойл“ работи, ще успеят да доставят договорените количества. Засега няма опасност от спиране на доставките, но Спецов отбеляза, че ситуацията е динамична и се променя не с дни, а с часове.

Гюров обеща мерки до края на седмицата

„Има варианти, които се обсъждат. Както Словакия, така и Хърватия и Гърция са предложили такива мерки", каза от Париж премиерът Андрей Гюров.

Свиквам утре министрите, за да обсъдим подходящите мерки, очаквам до края на седмицата да съобщим какви са те. Обсъждаме варианти, за да може най-уязвимите хора да бъдат защитени и в същото време това да бъде управлявано от удължителния бюджет, увери Гюров.

