Властта събира транспортния бранш заради кризата с горивата

Властта има готовност да събере транспортния бранш заради кризата с горивата. Това стана ясно от думите на зам.-финансовия министър Станимир Михайлов в отговор на въпрос от зам.-председателя на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Халил Летифов по време на изслушването в НС на изпълнителната власт заради блокирането на Ормузкия проток и трусовете на пазарите на горива. Изслушването бе проведено по настояване на ПГ на ДПС-Ново начало.

Предвид увеличението на цените на горивата на нефтопродуктите, какви мерки ще предприемете, за да компенсирате хората и бизнеса, ще има ли диалог с бизнеса, в частност транспортния, които са подложени на икономически натиск, заяви Летифов. И Припомни, че това вече се е случвало по време на Ковид-кризата.

Когато разчитаме на приходи от ДДС, трябва да имаме работеща икономика, категоричен бе Летифов. Имали ли сте разговор с браншовите организации на транспорта, защото там ще се породи ефекта на доминото и повишаването на цените ще удари хората, подчерта Халил Летифов.

Има ли конкретни разговори с бизнеса, има ли условия, поставени от тях, има ли начертан план и какво смятате да правите, попита още зам.-председателят на ДПС.

Компенсаторни мерки за транспортния бизнес вероятно ще бъдат третирани като държавна помощ. Преди да предприемем такава стъпка, трябва да я съгласуваме с ЕК, отговори зам.-министър Михайлов. Не съм провеждал среща с браншовите организации, не знам дали по линия на министерство на транспорта дали е имало такава, каза Станимир Михайлов.

Но увери: „Ще потърсим такива срещи и ще ги проведем“.

Държавна помощ не може да бъде приложена веднага. Имаме го предвид, ако нещата станат по-сериозни, би могло да се иска разрешение за държавна помощ, но тя не може да стане само с решение на правителството, оябсни зам.-министърът на финансите.

