Станислав Анастасов разкри как Янкулов и Дечев замитат педофилския скандал "Петрохан"

Зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО Станислав Анастасов разобличи номерата на служебните министри Дечев и Янкулов по педофилския скандал "Петрохан".

Ето какво каза зам.-председателят на ДПС от парламентарната трибуна:

Господин Дечев, трябва да ви кажа, че опитът ви с Янкулов да отклонявате в момента общественото мнение от педофилския скандал „Петрохан“, който стига до върховете на ППДБ, е твърде неуспешен.

Да посрещате дружката си, душевно болната Теодора Георгиева, протеже на Пепи Еврото, с охрана, за да отклонявате вниманието от този педофилски скандал, е просто скандално.

Това е единственият случай в историята на Европейската прокуратура за прокурор, отстранен от Дисциплинарната комисия за тежки нарушения.

Няма как да отклоните скандала от „Петрохан“, колкото и да ви е близка Теодора Георгиева, колкото и пиянски запой да сте си правили с нея и прокурор Зартова — номерът ви няма да мине.

Допълнително в интервюто пред Кенка Шекерова и Миролюба Бенатова вие в прав текст казвате, че Гюров ви е запознал с главния секретар.

Цитирам:

„Да-а-а — това е автентичната интонация тук — той ме запозна“, отговаря възторжено Дечев, след което проведохме разговор с него и моите впечатления бяха позитивни, защото МВР е такава система, в която лесно можеш да изпаднеш в когнитивен дисонанс и да изгубиш ориентация за добро или зло.

Цитирам колеги дословно. Плюс минус, горе-долу, ляво-дясно.

Сега това последното не го разбрах. Какво е горе-долу, какво е ляво-дясно? Как изпадате в този когнитивен дисонанс?

Въпросът ми е: след като вие не познавате абсолютно никого в тази система, кой ви дава списъците за назначаване на всички тези хора?

В един момент, в който България очевидно е в усложнена среда на сигурност и МВР има основна роля за охрана на обществения ред — тогава, когато има руски мрежи, тогава, когато има прокси мрежи, които трябва да бъдат държани под контрол.

И аз искам да ви кажа — и вчера го заявих — че ако се случи инцидент вследствие на обезглавяването на Васи Гюров, който днес също установихме, че не знае той къде се намира, в България и загине български военнослужещ или цивилен, вие лично ще носите вина за това. И това ще тежи на вашата съвест — на Гюров, на Йотова и на този, който ви посочи.

Та отговорете ми: кой ви подава списъците, след като не познавате никой в системата?

И директно със случая искам да ви напомня — тук се води стенограма в тази зала. Колко пъти, колко пъти, Дечев, вие сте викали разследващите по случая „Петрохан“? Колко пъти сте им звъняли?

Всяка дума в тази зала се стенографира, а номерът ви с вашите дружки по алкохолни изпълнения няма да мине, повярвайте ми.

Случаят „Петрохан“ ще продължава да се рови, докато не излезе цялата истина за участието на вашите дружки в него!

