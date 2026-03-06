Йордан Цонев зашлеви Мирчев и ППДБ: Такава наглост може да имате само вие

Зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев разобличи лицемерието на Ивайло Мирчев и ППДБ. Това се слчуи по време на изслушване в парламента.

"Госпожо председател, процедурата ми е към вас. Разбирам, че ви е много трудно да установите по-сериозен ред в залата, защото, когато става въпрос за тази парламентарна група, каквито и забележки да правите, те не се вслушват. Излизат и молбата ми е да ги спирате, госпожо Белобрадова", започна Цонев.

"Направете го, госпожо председател, защото не мога да си представя какво щеше да бъде в тази зала, ако имаше служебно правителство, на което министър-председател бях аз, заместник-председател на парламентарна група; министър на вътрешните работи Хамид Хамид. Защото този човек е от вашите редици - Гюров е председател на парламентарната ви група, бивш председател. И искате ли да ви изброя състава на цялото правителство? Всички са от парламентарната група или свързани пряко с ПГ на ППДБ. Вие представяте ли си какво щеше да е в тая зала? Тези тука какво щяха да правят? Мирчев - бореца за свобода, ами той щеше да си къса ризата. И тези хора и техният министър в момента говорят за някаква безпристрастност! Каква безпристрастност, ти си бил зам.-министър от ППДБ! Ще се обръщаш ти към полицаите днес и ще казваш, че няма значение от коя група, от коя парламентарна партия, към всички трябва да бъдем строги. Кой ще ви повярва? Вие щяхте ли да повярвате, ако съставът на министерския съвет беше излъчен от ПГ на ДПС или ПГ на ГЕРБ? Дай едно лице, което да е било председател на ПГ на ДПС! Такава наглост може да имате само вие, зловеща наглост!", заяви той.

"Понеже аз съм водил заседания на парламента и искрено ви съчувствам и ви разбирам. Опитайте се някак си тези хора да ги спрете. Знаем колко са нагли, знаем от 20 парламента, не от един. Назначиха си служебен кабинет и ни говорят за безпристрастност! Или ще спрете с наглостта, поне в това изслушване, или ние ще станем като вас, поне в тоз изслупване", завърши Цонев.

