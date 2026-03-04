Общество

По искане на ДПС! Повишиха до 16 години възрастта за наказание на блудството с деца

Целта е да се осигури по-голяма защита за непълнолетните

По искане на ДПС! Повишиха до 16 години възрастта за наказание на блудството с деца
04 мар 26 | 18:43
2643
Мира Иванова

Парламентът окончателно прие на второ четене промените в Наказателния кодекс, внесени от ДПС. Със законовите промени възрастта, в която се наказва блудството с деца, се повишава от 14 на 16 години. Досега Наказателният кодекс е приемал 14-годишните като пълноценно осъзнаващи последиците от действията си.

Според ДПС това е "в разрез с добрите нрави, здравите семейни устои и условия за превенция" и затова те предложиха тази възраст да се увеличи на 16 години.

Целта е да се осигури по-голяма защита за непълнолетните на 15 и 16 години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема ДПС-Ново начало
Още от Общество
Коментирай