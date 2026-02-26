Станислав Анастасов: Премиерът влезе в хора на руската пропаганда

ДПС държи и ще продължава държи на ключовите за България партньорства с най-голямата армия в света – тази на САЩ. Държим българските военни да се учат от най-добрите, да работят с най-добрата техника. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов, изразявайки отношението на парламентарната си група след изслушването на министрите на външните работи Надежда Нейнски и на отбраната Атанас Запрянов по повод американските транспортни самолети на летище София. Те участват в съвместно учение.

Това изслушване беше напълно ненужно. Без да имаме и грам повод за тревога тук се сътвори нонсенс на тема какво правят съюзническите самолети на САЩ на летище "Враждебна". На САЩ, на стратегическите си съюзници, които гарантират сигурността на всички страни в НАТО, в частност и на България, заяви Анастасов.

Той бе категоричен, че България е станала жертва на руската пропаганда. На пропагандата на държава, която е обявила България за вражеска страна, припомни Анастасов.

За съжаление в този хор се включи премиерът, вместо да дойде тук и с лекота да разсее всички съмнения. Предпочетоха да избягат от отговорност и оставиха министъра на отбраната да защитава българската армия и съюзниците й, каза още Станислав Анастасов.

Той припомни, че съюзниците на България не за първи път идват тук, за да да правят съвместни учения, така че българските военни да усвоят нужните умения. Анастасов благодари на САЩ за партньорството.

