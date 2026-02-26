Безпрецедентно! Парламентът издирва Гюров с полиция

Безпрецедентно! Парламентът издирва мвинистър-председателя Андрей Гюров с полиция. Служебният премиер Андрей Гюров не се яви в Народното събрание, за да бъде изслушан от депутатите по повод американските самолети на летище София. След серия почивки и позвънявания от администрацията на парламента, премиерът и чиновниците на "Дондуков" 1 престанали да си вдигат телефоните.

Аз съм силно притеснен, няма връзка с премиера. Той явно е изчезнал, каза председателстващият заседанието Цончо Ганев от "Възраждане". Искам администрацията да се свърже с МВР и ведомството да изпрати екип в МС, за да провери всичко наред ли е, каза Ганев.

Назначеният от президента премиер не изпълнява конституционните си задължения, заяви от трибуната зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова. Разместихме програмата си, дадохме почивки, какво ли не направихме, те престанаха дори да си вдигат телефоните. Съжалявам, но е така, подчерта Михайлова.

Г-н Гюров е посочен и назначен от президента Илияна Йотова. Остава ни възможността да се обърнем към г-жа Йотова и тя да накара назначения от нея премиер да се яви пред парламента, допълни Искра Михайлова. И заяви: "Моля да не спираме с нашите усилия, може би г-жа Йотова ще поеме отговорността за това назначеният от нея премиер да изпълни задълженията си".

Колеги, предлагам ви да излезем навън, ние сме народни представители, да извървим 20-те метра до хижа Министерски съвет и да намерим вътре гуру Гюров, каза лидерът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов. И като го намерим да го изслушаме на място, допълни той.

В парламента бяха външният министър Надежда Нейнски и министъра на отбраната Атанас Запрянов, които също трябваше да бъдат изслушани по темата. Заседанието продължи с въпроси към тях.

