Станислав Анастасов попиля Партия “Педофили от Петрохан”

Партия “Педофили от Петрохан” си търси ново свърталище за специалните си нужди, разбрахме от Богдан Богданов. Това заяви в пост във фейсбук зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов. Повод е поредната изцепка на пепетата, които чрез Богданов поискаха сградата, в която е централата на ДПС, да бъде превърната в младежки център.

Ето целия пост на Станислав Анастасов:

Партия “Педофили от Петрохан” си търси ново свърталище за специалните си нужди, разбрахме от Богдан Богданов. И тъй като искат всичко да им е наблизо, ако се почувстват изморени и имат нужда от бързо "изстрелване през фонтанелата", са се огледали в сградата ни на ул. “Врабча”.

Хем пространство има, хем е на метри от любимите им жълти павета. И за целта отново събират всички петроханци, начело с кмета Терзиев да помагат, както помогнаха на лама Калушев да завземе хижата и най-българската Стара планина заедно с помагачите Сандов, Рашков и Надежда.

Да, ама не!

Каквото и да си мислят, че правят, да знаят, че никога повече няма да се допусне да си разиграват низките страсти, извратености и перверзии на метри от паметника на Апостола!

Вашите "разбирания" са абсолютно неприемливи за българското общество и ДПС ще брани с всички сили традиционното българско семейство!

¡No pasarán!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com