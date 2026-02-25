Йордан Цонев: Ще стигнем докрай по случая "Петрохан", ще бъдем безкомпромисни

Ще бъдем безкомпромисни по случая "Петрохан". Ще стигнем докрай – ще стане ясно кой е прехвърлил държавни функции в образованието, в МВР на неправителствени организации с цел предоставяне на власт. Ще защитим българското общество, ще защитим децата на България. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев, изразявайки отношението на парламентарната си група към изслушването в пленарна зала на служебния МВР-шеф Емил Дечев, бившия главен секретар на МВР Мирослав Рашков и висши кадри от системата. Изслушването бе по искане на ИТН и целта му бе да установи има ли натиск от страна на Дечев към професионалното ръководство на МВР по повод разследването на аферата "Петрохан".

Днешното изслушване е по случай, който разтърси цяла България. Разтърси я случаят "Петрохан". Той потресе България не само с шестте трупа, но най-вече с онова, което се случва с децата на България. Българското общество няма да позволи нищо от това да бъде заметено и скрито. Този мръсен скандал трябва да бъде разплетен до върха, защото става въпрос за българската държавност, заяви Цонев.

Отговорите на въпросите, които търсим – кой орган, кои хора дадоха на тази педофилска секта да изпълнява държавни функции по охрана на природата, кой даде разрешителни за оръжия, отговорите ги знаем – всички длъжностни лица са от ПП. И затова те ревностно бранят от тази трибуна тези хора, продължи народният представител.

Йордан Цонев се обърна към служебния министър на вътрешните работи. Стана ясно, че се опитвате да окажете неправомерно влияние върху хора, които законът е натоварил с високата отговорност в името на справедливостта и на нашите деца, да доведат това разследване докрай, каза Цонев.

От името на ПГ на ДПС-Ново начало категорично заявяваме, че компромис по тази тема няма да има, че българското общество ще узнае кои са тези, които се опитват да прикрият това гнусно престъпление, кои са тези държавници, които се опитват да прехвърлят отговорностите на държавата на НПО, кои дават разрешителни за оръжие, кои са тези, които дават лиценз за училища, прикриващи отсъствията на деца, вие, г-н Денков, сте един от длъжностните лица, който носят отговорност за това което се случи в тази позорна секта, продължи Цонев.

Г-н министър, чисто по човешки като родител ще ви дам съвет – не месете детето си, децата нямат място в нашата работа нито като мотив, нито като алиби, нито като оправдание, призова Цонев.

ПП-ДБ са част от мрежата за влияние на Сорос. Вие, г-н министър, вие сте част от тази мрежа, бидейки в Съюза на съдиите. Не се месете – оставете органите да си свършат работата. Законът за МВР прави разграничение между политическото и професионалното ръководство. Няма технология ресторант, отсече Цонев по повод признанията на Емил Дечев, че е привикал в ресторант "Ниагара" шефа на криминална полиция Ангел Папалезов за отчет по случая "Петрохан".

