Погребаха един от загиналите в Петрохан, предстоеше му голям юбилей

Вчера, 24 февруари, е бил погребан Ивайло Иванов, един от тримата мъже, открити мъртви при трагичния инцидент край хижа „Петрохан“ в началото на февруари, съобщи montana-live.tv.

На 10 май Ивей щеше да навърши 50 години. Семейството му е от Монтана и е уважавано от всички.

Майка му е детска учителка. Той е владеел 7 езика.

Юристът е живял в Канада, САЩ и Мексико. Представлявал е интересите на "Росатом" по делото срещу България в Женева, където България губи 600 милиона евро.

Според запознати Ивей е бил изключително заможен, но парите не са го вълнували.

Ивей е имал милиони. Иванов е единственият от групата на Калушев, който е прострелян с 2 куршума, вероятно от различни оръжия. Не е ясно кой наследява милионера.

Във всеки случай, ако все пак се търси вариант за убийство - мнозина изразиха съмнение в самоуйбиство с 2 куршума, това би бил възможен мотив, въпреки че не е ясно приложим ли е точно към казуса.

