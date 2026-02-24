Край! Пълна промяна с поста вицепремиер по честни избори

Постът вицепремиер за честни избори, който беше въведен за пръв път в служебния кабинет "Гюров", е премахнат от структурата на правителството след оставката на Стоил Цицелков, показа справка на Dir.bg.

Това е станало с промени в Устройствения правилник на Министерски съвет, приети на вчерашното му първо заседание.

Там са записани само двама заместник министър-председатели - министърът на правосъдието Андрей Янкулов и вицепремиерът по европейските средства Мария Недина.

В днешния брой на "Държавен вестник" е публикуван указът на президента Илияна Йотова, с който освобождава Цицелков. Той е издаден в петък, 20 февруари, когато той подаде оставка пред премиера Андрей Гюров.

Цицелков си тръгна от кабинета ден след клетвата на правителството, когато се разбра, че е имал присъда за шофиране в нетрезво състояние и два пъти е задържан за притежание на марихуана.

Той отговори, че е реабилитиран и съдебното му досие е чисто.

Вчера ЕК потвърди, че Цицелков има петгодишна забрана да участва в наблюдение на избори в чужбина заради неспазване на етични правила. ЦИК отложи вчера отстраняването му от своя Обществен съвет, на който е дългогодишен член и бивш председател.

