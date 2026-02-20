Край! Цицелков подаде оставка

Вицепремиерът за честните избори Стоил Цицелков влиза в историята като най-кратко пребивавалия във властта министър - едно денонощие.

Цицелков, който бе уличен, че е задържан за притежание на марихуана и има присъда за шофиране в нетрезво състояние обяви, че ще депозира оставка.

"Причината е защото тази атака отмести фокуса от нашата работа, от това което е в и трябва да свършим. Мястото за опровергаване на тези твърдения е съдът", заяви той на брифинг в Министерския съвет.

Ако ми предложат, го освобождавам веднага, каза Илияна Йотова в интервю за бТВ тази сутрин.

Като основен мотив за оставката си, Цицелков изтъкна че имиджът му пречи на правителството.

"С всички, които опетниха името ми, ще се срещнем в съда", отсече Цицелков.

„От 2 дни срещу мен тече масирана атака, тя не е лична, аз съм удобна мишена. Тази атака е срещу кабинета „Гюров" и неговата основна мисия - стабилизиране на обстановката в страната и честни избори", каза Цицелков.

„Това е атака от кръгове, които знаят, че изборите ще бъдат проведени по правилата. За тях това няма значение. Това е последен опит за запазване на влияние на хора, които най-вероятно няма да влязат в следващия парламент”, каза Цицелков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com