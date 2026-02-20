Йотова за Цицелков: Ако ми предложат, го освобождавам веднага

„Ако ми бъде предложено, незабавно ще разпиша указа за неговата оставка.“ С тези думи президентът Илияна Йотова реагира в интервю за бТВ на информацията, че служебният заместник министър-председател за честни избори Стоил Цицелков е бил задържан веднъж за употреба на марихуана и втори път с 1,2 промила алкохол.

Държавният глава подчерта, че Цицелков не би трябвало да бъде част от Обществения съвет към Централната избирателна комисия, ако публикуваното в медиите отговаря на истината. Тя уточни, че може да подпише указ за освобождаването му единствено при предложение от министър-председателя или ако самият той подаде оставка, тъй като след промените в Конституцията не е предвиден друг механизъм.

На въпрос дали с думите си призовава служебния премиер да поиска оставката на своя заместник, Йотова отговори, че именно в новите конституционни текстове не е помислено за подобна хипотеза.

Президентът призна, че има резерви към част от министрите в служебния кабинет, но отказа да назове конкретни имена. По думите ѝ е споделила притесненията си лично с министър-председателя при представянето на състава в пленарната зала. „За някои наистина имам определени резерви и оттук нататък ще се види дали те ще бъдат оправдани“, заяви тя.

Йотова беше категорична, че не прави разлика между „ключови“ и „неключови“ ресори. Според нея всеки министър носи еднаква отговорност пред гражданите и ще бъде оценяван по действията си.

Тя свърза създалата се ситуация и с промените в Конституцията, като посочи, че сред политическите сили, които са ги внесли, са среди, от които произхожда и служебният премиер и които са били свързани с „Продължаваме промяната“. По думите ѝ днес никой не поема ясна политическа отговорност за последиците от тези изменения.

