Йотова: Имам резерви към кабинета, ще ги следя внимателно

Президентът Илияна Йотова заяви, че е научила имената в служебния кабинет едва когато премиерът Гюров ги е обявил публично. В интервю за бТВ тя призна, че има „определени резерви“ към част от състава. Йотова подчерта, че ще следи отблизо работата на министрите и няма да премълчи, ако опасенията ѝ се оправдаят.

„Някои от тях познавам добре, работила съм с тях. Една част са хора, които изобщо не познавам и никога не съм работила с тях. За други наистина имам определени резерви“, посочи държавният глава, без да назовава конкретни имена. Според нея реалната оценка ще дойде от действията и решенията на кабинета в следващите месеци и от това дали резервите ѝ ще се окажат основателни.

Йотова заяви, че ако съмненията ѝ се потвърдят, обществото ще бъде информирано незабавно. „Ще следя дали тези резерви ще си ги докажа сама на себе си, но бъдете сигурни, че в първия момент, в който видя, че се оправдават, първо вие, медиите, ще научите“, каза тя. Тя допълни, че за нея няма „ключови и неключови ресори“, защото отговорността на всеки министър е еднакво ясна и ако някой работи срещу интересите на гражданите, това няма да бъде скрито.

Президентът отново акцентира, че съставът на служебното правителство е резултат от промените в Конституцията през 2023 г. „Какво ни казаха тогава от Народното събрание: „Ние ще изберем кандидатите за евентуален служебен министър-председател, той ще предложи своите министри, вие трябва да издадете указ“. Ние спазихме буквата на този текст, макар че още от самото начало не бяхме съгласни с него“, заяви Йотова и подчерта, че отговорността за кабинета е на министър-председателя.

Тя коментира и случая с Цицелков, чието име предизвика най-сериозни реакции около новия кабинет. „И аз научих от медиите за някои елементи от биографията на Цицелков. Незабавно, ако ми бъде предложено, ще разпиша указ за неговата оставка. Този човек не би трябвало да бъде и част от обществения съвет към ЦИК, ако всичко това, изнесено в медиите, е факт“, заяви държавният глава. На въпрос дали го призовава сам да подаде оставка, тя уточни, че подобна процедура не е предвидена в Конституцията.

Йотова посочи, че е била изненадана и от създаването на пост вицепремиер по честността на изборите. По думите ѝ при провеждане на избори отговорност носят всички министри, независимо от ресора им. „Вероятно премиерът Гюров е търсил някакъв символ“, коментира тя.

За вътрешния министър Емил Дечев Йотова заяви: „Това е човек от правосъдната система, добре познава ситуацията в страната. Бих му пожелала късмет. Някои ще кажат, че изборите се правят от ЦИК, но това не е вярно, една от централните теми е провеждането на честни избори. Какъв е основният проблем? Купуването на гласове и корпоративен вот. След октомври 2024 г. от най-високата трибуна – Конституционния съд, дойде потвърждение, имахме касирани избори. Този процес ще бъде прекъснат, когато има наказания както за тези, които купуват, така и за тези, които търсят купуване на гласове, този процес е двупосочен. Много тежка диагноза за нашето общество е, че има хора, които продават гласовете си. Това говори за бедността, грамотността, за това до какво състояние са докарани хора, щом търсят препитание чрез продаване на гласа си.“

Президентът подчерта, че промените в Конституцията сякаш са се превърнали в „политическо сираче“, въпреки че среди, свързани с настоящия премиер, са били сред вносителите им. Тя припомни, че предшественикът ѝ Румен Радев е сезирал Конституционния съд по темата и защити практиката на предишните служебни кабинети, които според нея са управлявали продължително заради невъзможността на политическите сили да съставят редовно правителство.

По думите ѝ критиките на Румен Радев към състава на кабинета са основателни. Ден по-рано той заяви, че в него има „ярко изразени политически ангажирани лица“. „Абсолютно прав е. Когато служебните министри не се избират от една надпартийна институция като президентството, както са предвидили мъдрите хора, написали конституцията… Те са имали предвид точно това – президентството да предложи надпартиен кабинет, който да преведе страната до следващия редовен кабинет“, посочи тя.

Йотова уточни, че с Радев не са обсъждали избора на Андрей Гюров, тъй като в момента той е ангажиран с „доста по-сериозни и трудни въпроси“.

Тя отправи остра критика към начина, по който са се правили политики в предходното управление. По думите ѝ хората са били отвратени от арогантността и липсата на диалог. „Първият бюджет беше заради бюджета – не заради цифрите, а заради принципа „това ще бъде“. Нямаше диалог със синдикатите. Това накара хората да излязат на улиците и да кажат: „Стига толкова“. Модел, при който се прави политика по този начин, с него трябва да приключим“, заяви тя.

При връчването на мандата на служебния премиер Андрей Гюров президентът е поставила като една от първите задачи продължаването на честното разследване на случая „Петрохан“. Тя подчерта, че очаква институциите да си свършат работата и отхвърли твърденията, че МВР има малка роля. „Напротив – МВР има своето място в разследването. Истината е чакана от целия български народ, за да може поне малко да се излекува тази травма“, заяви тя.

Според Йотова трагедията е оголила дълбоки проблеми – какво се случва с децата, как функционира образователната система и как е възможно да съществува „паралелен опасен свят“. „Някой трябва да даде отговори на тези въпроси и аз, както и цяла България, го чакаме“, каза тя и определи като цинично превръщането на случая в предизборна тема.

„Тези мрежи, които съществуват, много доволно ще потрият ръце. Не съм убедена, че случаят „Петрохан“ е единствен“, предупреди тя.

Йотова отново акцентира и върху темата за цените на електроенергията и стоките. Тя настоя енергийният министър да предприеме конкретни мерки и да обясни защо електроенергията поскъпва. „Не са достатъчни само проверки. Когато си се съгласил да бъдеш министър, трябва да имаш своите решения“, коментира тя.

„Президентът Радев никога не е бил срещу влизането на България в еврозоната“, заяви тя и припомни, че в предходни години страната е покривала критериите по-убедително. По думите ѝ държавният глава не е наложил вето върху закона миналата година, но е поставил въпроси, когато се е появило разминаване в официалните послания. „Имаш правителство и финансов министър, който казва, че не сме готови, говори се за 8 млрд. дълг, а в рамките на 24 часа всичко се променя. Кога Брюксел каза, че покриваме всички критерии?“, попита тя.

Илияна Йотова припомни, че искането за конвергентен доклад е било отправено 48 часа след публичните твърдения, че страната не е готова и има дефицит. Според нея последвалата оценка е била сериозна и двата конвергентни доклада са довели до „зелена светлина“ от Европейската комисия. „Сега питам кой сгреши, кой ни заблуди? Ако всичко е било наред, защо се говореше за 8 млрд. дълг? Как се изпари за една нощ? Ако ЕК е била права, значи някой е изкривил данните“, заяви тя. Именно в този контекст, по думите ѝ, Радев е предложил референдум – не за отказ от еврото, а за отлагане на приемането му.

Тя постави въпроса как изглежда ситуацията днес. „Защитени ли са бедните? Има ли яснота за българския бизнес? Контролираме ли цените?“, попита тя и подчерта, че проблемът не е в самото название на валутата. „Не е въпросът дали ще се казва „евро“, а че въвеждаш нова монетарна политика“, заяви държавният глава и припомни, че други държави са се подготвяли години наред преди приемането на общата валута.

По думите ѝ първият сблъсък с еврото за много хора е бил болезнен. „Когато получиха първите си пари в евро, осъзнаха, че нищо не могат да си купят с тях“, каза тя.

Според нея оттук нататък са необходими сериозни проверки и ясен контрол. Тя отново подчерта, че служебният кабинет не бива да поема дългосрочни ангажименти, а трябва да изпълни текущите си задачи без да допуска „големи бели“. Отговорността за стратегическите решения около еврозоната, включително как да се използва новата валута за повече инвестиции и развитие, според нея е на редовното правителство.

Йотова определи общественото недоволство през декември като закономерна реакция на начина, по който е било управлявано. По думите ѝ хората са били отвратени от арогантността и високомерния тон на предишното правителство. „Първият бюджет беше заради бюджета – не заради цифрите, а заради принципа „това ще бъде“. Нямаше диалог със синдикатите“, посочи тя и допълни, че именно този подход е изкарал хората на улицата с посланието „Стига толкова“. Според нея моделът на вземане на решения без разговор и без чуваемост трябва да остане в миналото.

Тя предупреди, че не бива да се очакват чудеса за два месеца. „Нали не си представяте, че след два месеца ще направим овчарски скок? Това са дълги процеси“, заяви тя, но подчерта, че обществото трябва да види ясна воля и лична отговорност от хората в политиката. Според нея има фигури, готови да заложат кариерата и политическото си бъдеще, за да реализират промяна. В този контекст тя говори за големите очаквания около новата партия на Радев и възможните мнозинства, които биха могли да се формират.

Президентът призова за висока избирателна активност, като я определи като сериозен ангажимент на гражданите към бъдещето на страната. По думите ѝ социологическите данни сочат, че Радев е фаворит и вероятен победител на предстоящите избори. На въпрос кого вижда като негов потенциален партньор обаче тя не даде конкретен отговор.

