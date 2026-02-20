ГЕРБ спря парламентарния контрол за служебния кабинет

Парламентарният контрол, предвиден за днес, беше отменен по предложение на ГЕРБ още в началото на пленарното заседание. Инициативата бе представена от заместник-председателя на Народното събрание Костадин Ангелов и получи подкрепата на 142 депутати. Така редовната процедура по въпроси и отговори с членовете на служебния кабинет отпадна изцяло.

Според публикуваната програма 14 въпроса са били включени в дневния ред. Те са адресирани до министри от служебното правителство на Андрей Гюров, но реално са били внесени още към техните предшественици от кабинета на Росен Желязков. Междувременно старите министри вече не заемат постовете си, което прави отговорите формално невъзможни от тяхна страна.

На трибуната днес трябваше да застанат премиерът Андрей Гюров, външният министър Надежда Нейнски, вътрешният министър Емил Дечев и земеделският министър Иван Христанов. Към Гюров е имало един въпрос от депутата от АПС Хюсни Адем, свързан с липсата на въздушна противопожарна готовност преди началото на пожарния сезон.

Един въпрос е бил предвиден и към Надежда Нейнски, внесен още през октомври от Николай Денков и адресиран първоначално до Георг Георгиев. Темата е за изясняване на изявление относно готовността на България да осигури въздушен коридор за президента на Русия Владимир Путин.

Най-много питания е имало към вътрешния министър Емил Дечев – общо седем. Шест от тях са били внесени през октомври, ноември и декември миналата година и първоначално са били отправени към Даниел Митов, преди оставката на правителството на 11 декември.

Пет въпроса е трябвало да получи и земеделският министър Иван Христанов, като част от тях датират още от септември и октомври – период, когато председател на Народното събрание беше Наталия Киселова.

В програмата е било отбелязано също, че поради неотложни ангажименти в контрола няма да участват транспортният министър Корман Исмаилов, енергийният Трайчо Трайков, здравният Михаил Околийски, министърът на отбраната Атанас Запрянов и министърът на околната среда Юлиян Попов. Решението за отпадане на контрола обаче направи тези уточнения безпредметни.

