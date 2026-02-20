Брюксел пренарежда правилата за българските производители

Парламентът влиза във второ четене на промените в Закона за марките и географските означения по време на днешното пленарно заседание. Законопроектът транспонира изискванията на Регламент ЕС 2023/2411 и създава единна правна защита за географските указания на занаятчийски и промишлени продукти. Предвижда се прекратяване на част от висящите национални производства и прехвърляне към нова европейска рамка. Компетентен орган ще бъде Патентното ведомство.

Единна защита по европейски модел

С измененията се въвеждат конкретни механизми за прилагане на европейския регламент, който създава обща система за защита на географските указания в рамките на ЕС. За първи път занаятчийските и промишлените продукти ще попаднат под унифицирана правна закрила, аналогична на тази за хранителните продукти и напитките.

Целта е да се гарантира проследимост, произход и контрол върху използването на наименования, свързани със специфични региони и традиции. Така производителите ще могат да разчитат на защита не само на национално, но и на европейско ниво.

Патентното ведомство поема централната роля

За национален компетентен орган се определя Патентното ведомство на Република България. То ще бъде подпомагано от постоянна междуведомствена консултативна комисия, която ще участва в оценката и процедурите по регистрация.

Ведомството ще поддържа няколко публични списъка - за географските указания с временна национална защита и техните заявители, за производителите със сертификат за използване на указание, за сертифициращите органи и за лицата с делегирани контролни функции. Ще се води и регистър на лицата с предоставен преходен период.

Нови процедури, нови такси

Предвижда се приемане на наредба, която ще регламентира реда за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за регистрация, опозиции и изменения на продуктовите спецификации. В нея ще бъдат разписани и останалите искания, разглеждани от националния орган.

Процедурата по заличаване ще следва двустепенен модел - национален етап и етап на ниво ЕС. Същата логика ще важи и за регистрацията. За всички тези производства ще се дължат такси, свързани със заявяване, контрол и администриране.

Краен срок и прекратяване на висящи производства

Законопроектът предвижда прекратяване на националните производства по заявки за регистрация и вписване на ползватели на географски указания за занаятчийски и промишлени продукти, ако до 2 декември 2026 г. няма влязло в сила решение.

Националната регистрация ще бъде прекратена и за онези указания, за които до същата дата не е подадено искане за регистрация по реда на регламента до Европейската комисия и Службата на ЕС за интелектуална собственост. Така националната рамка окончателно ще отстъпи място на европейската система.

