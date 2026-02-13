Парламентът обсъжда ратификация на ключово споразумение с ЕС

Народното събрание поставя акцент върху европейските финансови механизми и международните договорености в днешното си заседание. На първо място депутатите ще разгледат споразумение с Европейския инвестиционен фонд, което предвижда удължаване на действието на инициативата JEREMIE до края на 2035 г.

Чрез това решение се цели да се гарантира продължаването на управлението на Холдинговия фонд от фонда и да се осигури възможност рециклираният ресурс да бъде насочван към нови финансови инструменти. Очакванията са мярката да даде по-голяма предвидимост за подкрепата на малките и средните предприятия, както и на иновативните и високотехнологичните отрасли.

Втората точка от програмата предвижда ратифициране на мащабно споразумение за партньорство между Европейския съюз и държавите членки от една страна и страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн от друга. Документът очертава новата рамка на сътрудничество между страните в политическата, икономическата и социалната сфера.

Заседанието включва и редовен парламентарен контрол. Пред народните представители се очаква да отговарят вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов, както и министрите в оставка Иван Иванов и Манол Генов.

