Шокиращо! Стана ясно защо Любен Дилов пропусна откриването на парламента
Депутатът от ГЕРБ-СДС е в болница в Италия
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Депутатът от ГЕРБ-СДС е в болница в Италия
Законопроект на ДПС-Ново начало предлага рязко увеличение на санкциите, докато депутатите разглеждат общо пет промени в Наказателния кодекс
Депутатите разглеждат удължаването на инициативата JEREMIE до 2035 г.
Изслушвания при закрити врата и нови законови промени днес
След 14-часово заседание депутатите спряха работа до 11 февруари
Депутатите обсъждат на второ четене промени в Закона за адвокатурата
По-строги правила за телекомите, военен проект за Черно море и ратификация със Италия
Държавата поема гаранция от 10 млн. евро за проекти в нападнатата страна
Вотът на недоверие съвпада с обсъждането на първите бюджетни проекти в евро за социалната и здравната система
Аргументът е, че икономическите решения на кабинета са довели до протести и обществено напрежение
Законодателството е свързан със съответен европейски регламент