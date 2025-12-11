Парламентът решава бъдещето на кабинета на Желязков

Политическият ден в Народното събрание се очертава като един от най-напрегнатите в последните седмици, тъй като депутатите се готвят да гласуват шестия вот на недоверие към кабинета на премиера Росен Желязков. Вотът е внесен с аргументи за провал в икономическата политика и идва в момент, когато парламентът едновременно разглежда ключови финансови закони за 2026 г., първите в страната, подготвени изцяло в евро. Решенията през днешния ден ще имат отражение както върху стабилността на правителството, така и върху основните социални и здравни системи.

Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков

В 13:30 часа парламентът ще гласува по проекта на решение за вот на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Дебатите по шестия вот за провал в икономическата политика се проведоха вчера, а по правилник гласуването може да започне не по-рано от 24 часа след приключването им. Вотът се счита за успешен, ако бъде подкрепен от повече от половината от всички народни представители.

Вотът беше внесен миналия петък от „Продължаваме промяната-Демократична България“ и получи подкрепа от други две опозиционни формации.

Бюджетът на ДОО и ключовите параметри за 2026 г.

Първа точка в дневния ред днес е първото четене на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. Той, заедно с бюджетите на НЗОК и държавата, е сред първите финансови планове в евро.

Проектът предвижда от 1 януари 2026 г. минималната работна заплата да бъде 620,20 евро. Същият размер се запазва и като минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се. Определеният максимален осигурителен доход е 2300 евро, леко намален спрямо предишния вариант на законопроекта за 2026 г.

Размерът на осигурителната вноска за фонд Пенсии остава без промяна, както и съотношението между осигурител и осигурено лице. От 1 юли 2026 г. пенсиите, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат осъвременени по швейцарското правило, като прогнозното увеличение е между 7 и 8 процента. Минималният дневен размер на обезщетението за безработица остава 9,21 евро, а максималният 54,78 евро.

Бюджетът на НЗОК с близо 9% ръст

В проектобюджета на НЗОК за 2026 г. са записани 5 288 595 500 евро приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи възлизат на 5 173 131 000 евро, от които 3 153 741 000 евро са от вноски, а 2 019 390 000 евро са трансфери за здравно осигуряване. Разходите за следващата година съвпадат с приходите, а общият ръст спрямо бюджета за 2025 г. е 444 250 000 евро или 9,2 процента.

Средствата за здравноосигурителни плащания са 4 920 907 200 евро, което е увеличение с 383 765 000 евро спрямо настоящата година. Запазва се размерът на здравната вноска от 8 процента.

През 2026 г. Министерството на здравеопазването ще извършва ежемесечни трансфери към касата в общ годишен размер от 98 717 500 евро за дейности извън задължителния обхват.

Увеличение на заплатите в здравеопазването

По думите на председателя на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов правителството е осигурило необходимите средства за увеличението на възнагражденията на медицинските сестри, акушерките и професионалистите по здравни грижи. 100 млн. евро ще бъдат осигурени с преструктуриране на европейски програми.

Допълнително 60 млн. евро чрез Министерството на здравеопазването ще бъдат разпределени между второстепенните разпоредители, включително Бърза помощ, държавните психиатрични клиники и белодробните болници. 30 млн. евро отиват за млади лекари, работещи в болниците.

„Отделно за младите лекари има още 30 млн. лева за тази година, догодина ще са повече в евро, които да бъдат отново за трудови възнаграждения за работещите в сектор Здравеопазване“, поясни Ангелов.

Проектът на декларация за насилие от омраза в Северна Македония

Сред точките в дневния ред е и проект на декларация във връзка с акт на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония. Документът е внесен от Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от Има такъв народ, Деница Сачева и Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС, Цончо Ганев от Възраждане и Габриел Вълков от БСП-Обединена левица.

