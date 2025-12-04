Даниел Митов в центъра на напрегнат пленарен ден

Днешното заседание на Народното събрание се очертава като едно от по-динамичните през последните седмици. Депутатите ще преминат през изслушвания, избори и ратификации, които засягат ключови сфери - от вътрешната сигурност до медийните и международните политики. Основният акцент пада върху работата на МВР и ръководството на БТА.

Изслушването на вътрешния министър за протеста от 1 декември

Парламентарният ден започва с изслушване на министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Той ще представи информация за действията и бездействията на министерството и Столичната дирекция на вътрешните работи по време и след протеста в София на 1 декември тази година. Министърът ще докладва за предварителната подготовка и организация на охраната на демонстрацията и последвалите шествия.

Очаква се Митов да обясни още как са били допуснати организирани групи провокатори и футболни агитки, дали е имало реакция за тяхното неутрализиране, както и при какви обстоятелства са използвани сила и специални помощни средства срещу граждани. Депутатите ще търсят яснота и за реалните мащаби на безредиците.

Изборът на генерален директор на БТА

След изслушването депутатите ще продължат с избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. За нов петгодишен мандат е предложен настоящият ръководител на агенцията Кирил Вълчев. Неговата кандидатура е внесена от Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС), Тошко Йорданов („Има такъв народ“) и Мариана Бояджиева (БСП-Обединена левица).

Макар мандатът на Вълчев да изтича на 27 януари 2026 г., законът изисква изборът да бъде направен два месеца преди това. Към предложението са приложени писма в негова подкрепа от повече от 50 институции и организации - от БАН и университетите до общини, работодателски структури, синдикати, творчески съюзи, културни институции, артисти и патриарх Даниил. При изслушването си в Комисията по културата и медиите Вълчев изложи вижданията си за развитието на БТА до 2030 г.

Законодателни промени и международни споразумения

В програмата на парламента са включени още второто гласуване на измененията в Наказателния кодекс, както и второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Семейния кодекс. Двете теми са сред основните линии в текущата законодателна работа.

Депутатите ще обсъдят и ратификацията на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г. Отделно ще бъде разгледано и споразумението между България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, свързано с привилегиите, имунитетите и улесненията, които страната предоставя на организацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com