Парламентът ратифицира заем от 250 милиона евро и данъчна спогодба

Народното събрание ще обсъди Законопроект за ратифициране на Финансовия договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект, свързан със съфинансирането по Фондовете на ЕС за периода 2021-2027. С този договор България ще получи структурен програмен заем, предназначен да покрие националния принос по редица оперативни програми.

250 милиона евро за оперативните програми

С въпросния финансов договор Банката предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро. Средствата от заема постъпват директно в държавния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проекти, изпълнявани по пет ключови програми: "Транспортна свързаност“, "Околна среда“, "Развитие на регионите“, "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Част от милиардна кредитна линия

Заемът в размер на 250 млн. евро е част от по-голяма кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ за България. Тази линия подкрепя националното съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от Фондовете на Европейския съюз при споделено управление през текущия програмен период, се посочва в доклада на бюджетната комисия. По тази кредитна линия през 2024 г. вече е сключен първи финансов договор за структурен програмен заем. С въпросния финансов договор е определен лимитът за финансиране по кредитната линия (до 1 млрд. евро), в рамките на който да бъдат сключвани финансови договори през програмния период 2021 – 2027 г., съобразно бюджетните нужди на страната, като първия структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро е напълно усвоен, подчертава още докладът.

За предходните два програмни периода ЕИБ е отпуснала два такива заема – за 2007–2013 г. в размер на 447 млн. евро и за 2014-2020 г., в размер на 500 млн. евро. Със средствата от тези заеми е осигурено покриването на националното съфинансиране на общо 11 377 проекта в области като транспорта, околната среда, регионалното развитие, иновациите и растежа.

Спогодба с Малта и парламентарен контрол

В дневния ред на заседанието е включен и Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Малта за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и имуществото и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчното облагане.

В рамките на парламентарния контрол ще участват министрите Петър Дилов, Жечо Станков, Георг Георгиев и Красимир Вълчев.

