Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Следете всички новини, анализи и коментари за Парламентарен Контрол. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на стената, но може да поиска държавно финансиране за с...
Контролът започва в 9 часа и ще продължи, докато бъдат изчерпани всички въпроси на народните представители
Пленарният ден е изцяло посветен на парламентарен контрол, а заседанието ще започне още в 8:30 часа
Той го обяви по време на парламентарен контрол
Външна политика, образование, здравеопазване, пътища и енергетика са сред темите в Народното събрание
Съдебната власт, президентските избори и чувствителни въпроси към седем министри влизат във финалното заседание
Румен Радев и 12 министри застават пред депутатите в ден, посветен изцяло на парламентарен контрол
След блицвъпросите към кабинета депутатите ще изслушат министри по теми от сигурността до магистралите
Депутатите ще питат за язовири, българския шахмат, околна среда, регионално развитие, образование и отбрана
Депутатите ще подновят дебатите по два законопроекта, а Румен Радев ще участва в петъчния контрол
Очаква се участие на Иван Шишков, Евтим Милошев, Иван Демерджиев, Димитър Стоянов и Катя Ивкова
Финансовият, вътрешният, земеделският, екоминистърът и още членове на кабинета ще отговарят на депутатски въпроси
Новото редовно правителство застава пред депутатите две седмици след клетвата си в Народното събрание
Ще отговарят за насилие, инфраструктура и екологични спорове, а депутатите гласуват и промени за инвестициите
Народното събрание започва с бюджета
Петър Петров атакува Андрей Гюров за липса на стратегия за безводието и загубите по мрежата
Въпроси към Андрей Гюров и министрите, ратификации с международен залог в дневния ред
142 гласа „за“ оставиха министрите без въпроси още в първия им ден
Депутатите разглеждат удължаването на инициативата JEREMIE до 2035 г.
Аргументът е, че икономическите решения на кабинета са довели до протести и обществено напрежение