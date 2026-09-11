Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?

Крепостната стена при „Топ капия“, намираща се в непосредствена близост до средновековната крепост „Баба Вида“ във Видин, е отговорност на общината. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев по време на днешния парламентарен контрол.

Той отговори на въпрос на депутата Любен Иванов от „Демократична България“, който настоя за спешни мерки за предотвратяване на разрушаването на крепостната стена при „Топ капия“.

Милошев припомни, че с решение на Министерския съвет от 2017 г. имотът „Средновековна крепост „Баба Вида“ е предоставен безвъзмездно за управление на Община Видин за срок от 10 години. Целта е общината да извършва дейности по опазване и представяне на недвижимата културна ценност при спазване на изискванията на Закона за културното наследство.

Към момента срокът на това решение все още не е изтекъл.

Министърът уточни, че решението е прието на основание Закона за държавната собственост и правилника за неговото прилагане, а не на Закона за културното наследство. Причината е, че „Баба Вида“ има статут на архитектурно-строителна, а не на археологическа недвижима културна ценност.

Отговорността е на собственика и ползвателя

Съгласно чл. 71, ал. 1 от Закона за културното наследство грижите за опазването, съхранението и поддържането в добро състояние на недвижимите културни ценности са задължение на техните собственици, концесионери и ползватели.

Те са отговорни и за съгласуването на инвестиционни проекти и искания за намеси съгласно закона.

В същото време Министерството на културата има бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“, чрез която може да предоставя целево финансиране за специализирани консервационно-реставрационни дейности.

По тази програма през последните три години ведомството е финансирало пет проекта на Община Видин на обща стойност 686 726,36 лева, или 351 117,61 евро. Два от проектите са били свързани с „Средновековна крепост „Баба Вида“.

Милошев посочи, че след успешното приключване и изпълнение на вече финансираните проекти Община Видин може отново да кандидатства за средства, включително за аварийни консервационно-реставрационни дейности.

При спешна необходимост кандидатстването може да се извършва целогодишно по реда, предвиден в правилата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности.

Над 40 000 културни ценности в България

Министърът подчерта и сериозния проблем с ограничения финансов ресурс за опазване на културното наследство.

Всяка година със Закона за държавния бюджет се определят средства, които според Министерството на културата са недостатъчни за покриване на всички заявени нужди. Допълнително възможностите за финансиране на нови инициативи са ограничени от изплащането на стари задължения.

Заради това през последните три години Министерството на културата не е обявявало редовна сесия по бюджетната програма за консервация и реставрация на недвижими културни ценности.

По данни на Националния институт за недвижимо културно наследство в България има над 40 000 обекта със статут на недвижими културни ценности.

„На практика е невъзможно едно ведомство да полага необходимите грижи за всички тях“, обясни Милошев.

Според него именно затова е необходима активната ангажираност на местната власт, както и на собствениците, концесионерите и ползвателите на културни ценности.

Те трябва да изпълняват задълженията си по Закона за културното наследство, включително тези по чл. 17, който регламентира ролята на общините при провеждането на политиката за опазване на културното наследство на тяхна територия.