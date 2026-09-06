Илияна Йотова към Банско: Носете България в сърцата си!

Кампанията „Чудесата на България“ гостува в Банско с уникалния спектакъл „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“. Събитието се провежда в особено символичен ден - когато България отбелязва 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Сред гостите беше Милена Димитрова, секретар по култура, образование и връзки с българите зад граница на президента на Република България Илияна Йотова, която предаде специалното послание на държавния глава.

„Щастлива съм, че сме заедно днес в един толкова свят, исторически и свещен български ден. Още по-хубаво е, че сме заедно не само за един ден, а през цялата година и дано да бъдем заедно още дълги години“, обърна се Милена Димитрова към участниците и гостите.

Тя подчерта особеното усещане, което носи Банско и Пиринският край - място, в което историята, легендите и песните остават живи. От името на президента Илияна Йотова Димитрова пожела на всички здраве, успех и щастие - в Банско и навсякъде по света, където българите пазят връзката със своята родина.

След личното си обръщение Милена Димитрова прочете поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, адресиран до Славка Бозукова, организаторите, участниците и гостите на спектакъла.

„Уважаема госпожа Бозукова, уважаеми организатори и участници, скъпи гости на фестивала, сърдечно ви поздравявам за спектакъла „България - страна на Чудесата“. Културното наследство е трайната ни връзка с миналото. То е свидетелството, което ни напомня за нашите корени и ни дава основите, върху които да градим бъдещето“, се казва в посланието на държавния глава.

Илияна Йотова отбелязва, че инициативата „България - страна на Чудесата“ вече повече от 15 години събира хората под знака на българската история и традиции. „Прекрасната програма свързва културното ни наследство с творческата енергия на днешното поколение. Сцената е изпълнена с дух, красота и достойнството на Банско и Пиринския край“, подчертава президентът.

В поздравителния адрес тя благодари за последователните усилия на Общество „Културно наследство“ и се обръща специално към талантите, които участват в спектакъла. „Благодаря ви за последователните усилия, драги приятели от Общество „Културно наследство“, а на вас, скъпи таланти, желая да бъдете все така отдадени и смели. Пазете полученото от предците си и го развивайте със своя собствен глас.“

Президентът поставя силен акцент върху ролята на творците за съхраняването и разпространяването на националната култура. „Българската култура има нужда от творците, които ще я представят и ще я носят със себе си далеч извън пределите на родния край“, посочва Илияна Йотова.

Особено място в посланието заема годишнината от Съединението. „Днес, когато честваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия, всички ние черпим сила и гордост от това, което ни представяте - от нашата история, култура и национална идентичност“, се казва още в поздравителния адрес.

Финалът на посланието е насочен пряко към Банско, Пирин и младите хора, които ще носят българската култура напред: „Винаги носете Банско, Пирин и България в сърцата си. На добър час на участниците и приятни и незабравими емоции за всички гости. Честит празник! Илияна Йотова, президент на Република България.“

Гостуването на кампанията „Чудесата на България“ в Банско и спектакълът „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“ събраха на едно място история, традиция, културно наследство и творческата енергия на съвременните поколения в деня, в който страната отбелязва една от най-значимите дати в националната си история.