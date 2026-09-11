Всичко по темата България - страна на чудесата

Крепостта „Баба Вида“ се руши: Кой трябва да спаси емблематичната „Топ капия“?
Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на ст...
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Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че Община Видин носи отговорността за опазването на ст...
Цветан Радославов я написва като 22-годишен доброволец, а близо 80 години по-късно страната я превръ...
Председателят на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова връчи отличието на човека, превърнал...
Фатима Йълдъс връчи наградата на директора Росен Баненски и призова природното богатство да бъде съх...
Зорка Тумбаклиева прие отличието за Задругата на банските механджии от заместник-министъра на туризм...
Илин Димитров подчерта целогодишната привлекателност на града и труда на местната общност
Президентът изпрати специален поздравителен адрес за спектакъла „България - страна на Чудесата. Банс...