Национален парк „Пирин“ с престижно признание на „Чудесата на България“

Директорът на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски получи наградата „Пазител на природното наследство“ по време на гостуването на кампанията „Чудесата на България“ в Банско. Отличието беше връчено в рамките на спектакъла „България - страна на Чудесата. Банско - там, където живее силата на българския дух“. Наградата връчи Фатима Йълдъс, член на парламентарната комисия по туризъм в Народното събрание.

При връчването на отличието Йълдъс благодари на председателя на Общество „Културно наследство“ Славка Бозукова за дългогодишните усилия за съхраняване и популяризиране на българското културно наследство.

„Госпожо Бозукова, сърдечно благодаря, че съм днес тук. Сърдечно ви поздравявам за всичко, което правите за България - да съхранявате и да популяризирате българското културно наследство“, заяви Фатима Йълдъс.

Тя поздрави и домакините, участниците и гостите на празничното събитие. „Благодаря, че мога да бъда част от този празничен ден. Честит празник, Банско! Честит празник, България!“, каза тя.

Специален акцент в думите й беше поставен върху Национален парк „Пирин“ и международното признание за неговата природна стойност.

„Присъствието на Национален парк „Пирин“ в Списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО потвърждава неговата универсална стойност, която трябва да бъде запазена за идните поколения“, подчерта Йълдъс.

Тя завърши с кратък, но категоричен призив към всички, които посещават Пирин: „Добре дошли в парка. Любувайте се, но не забравяйте - пазете го. Честит празник!“