Кметът на Банско със специална награда от „Чудесата на България“

Специална награда получи кметът на Банско Стойчо Баненски по време на гостуването на кампанията „Чудесата на България“. Отличието беше връчено в рамките на спектакъла „България – страната на чудесата. Банско – там, където живее силата на българския дух“ и бе връчено от зам.-министъра на туризма Георги Тодоров.

„Честит празник на всички! Днешната награда, която връчих току-що на кмета, е олицетворение на неговите усилия и на неговия екип. Усилия, насочени към разширяване на крилата на туризма. Неговите крила са толкова широки, че е готов да отлети в друга епоха, на друга планета, така че да пренесе българското и там! Честито!“, каза зам.-министър Тодоров.

„Уважаеми г-н Тодоров, скъпи съграждани, уважаеми гости на Банско, честит празник! Днес честваме Деня на съединението – един от най-великите исторически моменти на България, който ни показва колко много можем да постигнем, когато сме единни, с обща воля и ясна визия. Може би не случайно точно днес общината получава приза „Банско – фестивална дестинация на България“, защото показва как с единни усилия на общинската админстрация, на местния бизнес, на всички банскалии, на всички структури на общината, на всички, които получиха награди, с всички самодейци и всички включени в туристическата услуга, се получават големи неща и всичко се възнаграждава. Банско целенасочено върви през последните си години в посока към това да се утвърждава като целогодишна дестинация, а това става като се създава свой собствен продукт, защото хората идват тук да видят красотата на планината, но ние им показваме и какво се случва в нашия град – с всичките фестивали, изкуства, с атмосферата, която създаваме. И се надяваме и го постигаме - те се връщат отново и отново. Благодаря на „Стандарт“ за високото признание! Това е оценка за нас, за нашата свършена работа до момента, но и стимул да продължим напред! Тази награда не се връчва веднъж, а завинаги и ни ангажира да продължаваме да се доказваме отново и отново. И ние ще го направим! Честит празник и Благодаря!“, каза кметът Баненски.