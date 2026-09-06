Славка Бозукова: Банско, вие пазите истинския, неподправен български дух!

„Банско, вие пазите истинския, неподправен български дух!“ Това заяви главният редактор и издател на медия „Стандарт“ Славка Бозукова по време на уникалния спектакъл „България – страна на чудесата: Банско – там, където живее силата на българския дух“.

„Този дух не е останал в миналото – той е жив и днес.

Жив е, когато се чуят тъпаните и се появят бабугерите. Жив е в неповторимата архитектура на къщите, устояли на вековните бури. Жив е в блясъка на очите на вашите деца и внуци, когато пеят „Апостоле“, плетат шушони или учат банската шевица.

Вашият дух е кален между кръста и полумесеца в църквата „Св. Троица“, в огъня на Илинденско-Преображенското въстание, в битките за свободата и правото да се наречем българи, в пътя на духовността и познанието.

Но най-удивителното е, че Вие не просто пазите и съхранявате този дух. Вие го носите с достойнство, с гордост и самочувствие. И именно това прави Банско уникално.

Това е дух, който не се пречупва. Дух, който не се предава“, каза още Славка Бозукова.

Ето и цялото ѝ слово:

Скъпи приятели, съмишленици и гости на уникално Банско! Добре дошли в сърцето на българския дух!

Събрали сме се днес в деня на свещеното Съединение, което ни напомня, че само когато сме заедно и имаме имаме обща кауза няма сила, която може да спре България по пътя и напред. Събрали сме се на този спектакъл от Чудесата на България и за да си припомним, че само националното самочувствие и национално достойнство са двете най-съкровенни ценности, които които ни обединяват и които ни правят българи. И казвам всичко това тук на тази висока сцена събрала най-големите ни таланти през цялото лято.

Под величествения Пирин с неговата вековна история. Защото именно тук те звучат с най-голяма сила.

Често наричаме Банско зимната столица на Балканите. Да, това е вярно. Но Банско е много повече от ски писти, световни купи и модерни хотели. Банско тупти със сърцето и на Паисий, и на Неофит Рилски, и на Вапцаров. Но истинския неподправен дух, за който ние жадуваме гостите на Банско и идваме непрекъснато тук, го пазите и съхранявате вие хората на Банско.

Във вените ви тече особена кръв – горди, свободолюбиви, независими и невероятно будни. Трудно може някой да ви излъже и още по-трудно да докосне душата ви, ако сам не носи в нея искреност и топлина.

Вашият дух е кален между кръста и полумесеца в църквата „Св. Троица“, в огъня на Илинденско-Преображенското въстание, в битките за свободата и правото да се наречем българи, в пътя на духовността и познанието! Дух, който не се пречупва и не се предава.

Този дух не е останал в миналото – той е жив и днес.

Жив е, когато се чуят тъпаните и се появят бабугерите.

Жив е в неповторимата архитектура на къщите, устояли на вековните бури.

Жив е в блясъка на очите на вашите деца и внуци, когато пеят „Апостоле“, плетат шушони или учат банската шевица.

Най-удивителното е, че Вие не просто пазите и съхранявате този дух, Вие го носите с чувство на достойнство и самочувствие, което прави Банско уникално.

Още веднъж поздравления за едноименния си фестивал, спектакъла Чудесата на България, който има честта да бъде част от него. Именно живата връзка между миналото и бъдещето е мисията на кампанията Чудесата на България, най-голямата родолюбива и инициатива за последните 16 години, която има за цел да съхранява и да популяризира културното наследство, но най-вече да го превръща в двигател за развитието на туризма и на региона.

Днес тази мечта е на път да се сбъдне. Тя вече има своето име – „Бранд България“, а в него брандът „Банско“ грее със собствена, ярка и незаменима светлина.

Дългият път, който извървяхме, щеше да бъде немислим без истински съмишленици.

Затова искам от сърце да благодаря на президента Илияна Йотова, която вече 9 години е верен патрон и щит за нашата мисия. Благодаря на секретаря по култура Милена Димитрова. Благодаря на изпълнителната власт за това, че за първи път сложи "Бранд България" в управленската програма на кабинета Радев. Специално благодаря на зам.-министъра на туризма Георги Тодоров, който днес е с нас, който ще очертае икономическата визия на Бранд България.

Едно от големите достойнства на нашата кампания е, че успява да обедини и може би единственото, обединително нещо между различията на политическите сили. И тук искам да благодаря на политическата сила, която е с нас от първия ден на създаването си, именно партия ДПС, на народния представител от комисията по образование Фатима Йълдъз. Която заедно с високия ни гост от Австрия, д-р Халил, създадоха и развиват едно от най-големите чудеса, едно от най-големите атракции на Пиринския край, именно Парка за мечки. И разбира се, огромните ми благодарности са към кмета на община Банско, г-н Баненски, който носи духа в сърцето си, който знае как да развива това наистина огромно културно наследство на региона.

Благодаря и на хората, които през годините продължават да ни подкрепят в кампанията Чудеса на България и са свързани с Банско. И това Цеко Минев, Атанас Фурнаджиев, Динко Калайджиев и разбира се семейство Кожареви, Горица и Мишо, които първи ми показаха чудесата на Банско още преди години. Започнах с патос, завършвам с увереност.

Уверена съм, че вие жителите на Банско ще продължите да опазвате духа, независимо от ежедневните чудесии с които се сблъсквате. Защото всички знаем, че ако този дух изчезне, изчезва банската, българската шевица, а от там и идентичността на нас българи. Затова пожелавам ви да бъдете здрави, силни, свободенобиви и все така единни.

Честит празник и приятно гледане!



