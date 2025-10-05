Първи в България! Музей разказва за парите и златото
Можете да се информирате повече за стойността на българския лев през годините
Природата по този екомаршрут разкрива резервати, защитени зони, редки животински и растителни видове
В пространството се внесоха с тържествено шествие реплики на исторически артефакти
Предстои наситен със събития заключителен ден с богата програма
Скалният град готви специална изненада за волейболния си лъв Вени Антов
На този етап е разчетена една от бронзовите монети, която е на император Гордиан III
Кметът подчерта, че мисията на общината е да убеди младите хора, че живеят на изключително място
Целта ни е да ви включим – вас, младите хора, в създаването на съвременния разказ за историята, култ...
Той отбеляза последните точки за България по време на шампионата
Призивът направи Ваня Балчева, директор на дирекция в образователното министерство
Славка Бозукова ги заведе на вълнуващо пътешествие в света на Чудесата на България
Подводна археологическа експедиция на НИМ в залива до нос Киллик бе ръководена от проф. Иван Христов
Намериха постамент от статуята на Юлия Флавия Магна
Това е дивият север, който разказва истории
Те обсъдиха идеи за туризма, културното наследство и дигитализацията
Младежите получиха задача да разработят целодневен маршрут край Кюстенди
10 факта, които всеки българин трябва да знае
„Камбаната“ на Деян Донков и концерти на Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Destiny Quartet и Евг...
Водоснабдителният комплекс е система от кули, резервоари и тунел, свързващ археологическия паметник...
Има детска градина, ремонтират улиците