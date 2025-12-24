Само на половин час от София. Скрита перла с множество атракции

Само на половин час от София се намира Беледие хан - скритата перла, която крие множество местенца, които да посетите.

местността около него крие тайни и привлекателни кътчета, които си заслужава да бъдат посетени. Малкото селище Беледие хан (от „belediye“ – „община“ навремето) е скрито в полите на Западна Стара планина, на по-малко от половин час път от София. В своето усамотение то създава усещане за друг ритъм и мащаб.

Беледие хан е махала в землището на село Градец, община Костинброд. Разстоянието от центъра на София е едва 26 километра, а достъпът става по републикански път II-81 – старото Ломско шосе, водещо към прохода Петрохан. Тази близост прави района особено подходящ за еднодневни и уикенд пътувания, без нужда от сложна организация.

Реката, скалите, карстът – природата като архитект

Един от основните „герои“ в района на Беледие хан е река Крива. Тя тече на около 1,3 километра от селището и се образува от сливането на два потока, идващи от районите на Чибаовци и Царичина. Но думата „тече“ често е условна, тъй като поради силно карстовия характер на терена, реката на места изчезва напълно, поемайки по подземни пътища, за да се появи отново по-надолу.

По нейното течение са оформени къси, но дълбоки проломи със стръмни варовикови стени. Именно тези скали, познати сред местните и катерачите като Стените, придават на района драматичен и запомнящ се облик. Западните брегове на долината са особено стръмни, разчленени от вертикални венци, кулоари и ръбове, потънали в рехава, но жива растителност.

Силно варовитият терен е причина и за изключително разнообразие от карстови форми – пещери, пропасти, валози и карстови полета. Този релеф е оформил специфичен микроклимат и е създал условия за богато биоразнообразие, поради което районът е включен в мрежата Натура 2000 и е предложен за защитена местност от Българската фондация „Биоразнообразие“.

Пещерите – скритият свят под скалите

Една от големите, но все още сравнително непознати ценности на Беледие хан са неговите пещери. В околностите са проучени около 30 пещери, съсредоточени основно в четири района: около връх Дедина глава, край хижа „Люляка“, в местността Стените и при Малата скала.



Пещерите не са благоустроени, сред по-популярните са Гълъбарника – с дължина около 90 метра, разположена в най-дясната част на катерачния сектор „Бъчвата“, както и Въртешката, с дължина 53 метра. Те са сравнително леснодостъпни, но въпреки това изискват внимание и базова подготовка, пише 360 mag.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com