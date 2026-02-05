Първият „плакат“ в света е от Сердика

Рекламата винаги е била част от човешката култура. Днес сме буквално обстрелвани от послания – от екраните в джобовете ни до билбордовете, които покриват цели сгради. Но много преди печатницата, неоновите светлини и социалните мрежи хората вече са търсели начин да привличат внимание. Един от най-любопитните и често цитирани примери идва от София – т.нар. рекламен камък на Сердика, релефна плоча от началото на IV век сл. Хр., която много изследователи определят като най-ранната известна форма на реклама в света.

Открит през 1919 г. в центъра на антична Сердика – днешна София – камъкът е много повече от археологическа находка. Той е свидетелство за вечния човешки стремеж да събира публика, да продава преживяване и да създава очакване. Както днес афишите ни канят на концерти и филми, така този камък е канел гражданите на кървавите зрелища в градския амфитеатър.

През 1919 г., по време на археологически разкопки в района около днешните правителствени сгради в София, изследователите попадат на необичайна каменна плоча с драматични сцени. Върху нея са изобразени въоръжени мъже с щитове, диви животни – лъвове, мечки и дори крокодил. Сцените са динамични и брутални: гладиатори, атакувани от зверове, хора в смъртоносна схватка, фигура, стъпила върху крокодилоподобно същество.

Става ясно, че това не е просто декоративен релеф. Изображенията разказват история. Те не украсяват, а съобщават. Археолозите стигат до извода, че става дума за своеобразно публично съобщение – каменен „плакат“, който е рекламирал предстоящи зрелища в амфитеатъра.

За да се разбере значението на рекламния камък, трябва да се разбере и самата Сердика. Римският град е бил важен административен и културен център, известен с минералните си извори и стратегическото си положение. Император Константин Велики е цитиран от антични автори с думите: „Сердика е моят Рим“.

Градът е разполагал с форуми, терми, храмове и амфитеатър. Амфитеатърът на Сердика е изграден в началото на IV век върху руините на по-стар театър, разрушен при готски нашествия. С капацитет, който според изследователите е достигал между 20 и 25 хиляди зрители, той е бил най-големият в днешните български земи и един от значимите в източните провинции на Римската империя.

Камъкът като плакат

Релефът функционира като древен комикс. Виждаме: гладиатори, сражаващи се с лъвове и крокодили; эдиви животни, хвърлящи се върху хора; движение, напрежение и спектакъл, уловени в камък.

Плочата е била поставена край една от градските порти – стратегическо място, през което минават всички влизащи в Сердика. Посланието е ясно дори без думи: „В амфитеатъра предстои нещо грандиозно“. Именно затова находката често е наричана най-ранния пример за реклама, насочена към масова публика.

Реклама в Античността

Римската империя отлично е разбирала силата на визуалната комуникация. Триумфалните арки са били каменни билбордове на императорската власт, монетите – средство за масово разпространение на политически послания. В Помпей са открити стенописи с агитация за избори и с обяви за събития.

Уникалното при камъка от Сердика е фокусът върху развлечението. Той не възхвалява бог или управник, а продава зрелище. Преживяване. Адреналин.

Символиката на животните

Особен интерес буди присъствието на крокодил. Лъвове и мечки са били често срещани в арените, но крокодилът е екзотика. Това говори за мащабните търговски мрежи на империята, чрез които животни са транспортирани от Африка и Близкия изток. Такъв детайл е демонстрация на имперска мощ и размах – „вижте какво можем да ви покажем“.

Защо е била нужна реклама?

Макар игрите често да са били безплатни за населението, рекламата е била въпрос на престиж. Зрелищата са спонсорирани от императори и местни елити. Колкото по-многобройна публиката, толкова по-голяма славата. Камъкът е ранен пример за брандинг – Сердика като град на грандиозните спектакли.

Днес релефът се съхранява в Национален археологически институт с музей в София. Той впечатлява едновременно с майсторството си и с мрачния си смисъл – реклама на смъртта като забавление.

