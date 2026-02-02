Зелениград-свежата мистерия на западната граница

Селцето Зелениград е живописно бижу, сгушено по южните склонове на планината Руй в западна България, едва на няколко километра от сръбската граница. Част е от община Трън, област Перник, и макар да е малко (около 70–100 жители), то носи в себе си история, природа и мистични забележителности, които заслужават внимание от всеки турист или пътеписец.

История и дух

Името „Зелениград“ не е случайно: зеленината на околните пасища, иглолистни гори и сенчести долове е толкова характерна, че е вдъхновила името на селото още от древността. То е упоменато в турски документи още през XVI век, а предполагат, че градчето е имало важно стратегическо значение още през римски и средновековни времена.

Легендите разказват за цар Иван Шишман, който според предания е минавал по тези стръмни пътеки и се уединявал на върха над селото. Тук, сред каменните скали, той вземал важни решения за съдбата на България, а духът на миналото сякаш още витае над зелените долини.

Невероятни природни гледки

Над селото се издига впечатляващият скален масив Шильи камик (или „Шили камък“) – величествена скала с панорамна гледка към Знеполе и околностите. Изкачването по червената маркировка не е трудно и предлага отлични възможности за снимки, пикник или просто да усетиш немирния пулс на планината.

Царева църква – скалното светилище

Под самия връх се намира Царева църква – скално изсечено светилище с формата на лястовичка на входа, което местните още наричат „Царево църкве“. Легендите около нея са толкова древни, колкото и скалите около нея: някои вярват, че цар Иван Шишман дори е пребивавал тук, други разказват за първата царица Теодора, която се молела в светилището в изпълнените с вяра дни.

Как да стигнеш дотук

Зелениград е достъпен по второкласния път 63 от Перник към ГКПП Стрезимировци. От София пътуването е под час и половина — достатъчно време да оставиш града зад гърба си и да се потопиш в тишината на Руй планина.

