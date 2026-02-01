Невиждан студ! Едно море замръзна, дървета се пръскат като бомби

Невиждан студ в Европа и в Америка. Брегът на Балтийско море замръзна и се превърна в атракция за местни и туристи, които не пропуснаха да се снимат.

В Канада няколко деца станаха жертва на арктически студ, който обхвана страната и достигна южните части на Съединените щати.

Хиляди полети бяха отменени, а милиони американци останаха по домовете си по препоръка на властите.

НАСА отложи старта на първата пилотирана мисия около Луната от програмата "Артемис", а в засегнатите райони на САЩ беше наблюдаван рядък феномен – поради рязкото застудяване дърветата буквално експлодираха.

Лошо време в Гърция – проливни дъждове и бури

Лошото време обхвана особено района на Лариса, причинявайки наводнения, свлачища и затворени пътища.

Явленията се съчетават с ветрове със сила от 8 до 9 по скалата на Бофор и локална градушка. Гражданска защита е в пълна бойна готовност, предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция.

Генералният секретар Никос Папаефстатиу свика извънредно заседание на Комитета за оценка на риска, за да се обсъдят мерки за защита.

Особено интензивни явления са отчетени в Тесалия (Лариса, Магнезия, Споради), Пиерия, Иматия и североизточната част на Егейско море.





